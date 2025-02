Empoli Milan, esplode il web per l’errore arbitrale: Marelli stupisce tutti

Polemiche arbitrali dopo il primo tempo tra Empoli e Milan. Non la miglior versione dei rossoneri ma tante polemiche.

Il primo tempo di Empoli e Milan è terminato sul risultato di 0 a 0. Prova al momento anonima del club rossonero che – eccetto che per qualche spunto di Joao Felix – ha faticato a creare e non ha avuto particolari occasioni da gol, un match molto diverso rispetto alla bella vittoria di Coppa Italia contro la Roma. Allo stesso tempo però c’è altro da dire.

Poche occasioni per il Milan e la grande occasione è arrivata per l’Empoli con i toscani ad un passo dal gol grazie al grande ex Lorenzo Colombo, bravo a procurarsi un tiro e a colpire il palo. Toscani pericolosi anche con Henderson ma Empoli Milan fa discutere anche per le polemiche arbitrali e in questi minuti il web è esploso ed ha criticato l’arbitro.

Empoli Milan, dure accuse arbitrali all’intervallo

Tante polemiche per un fallo dopo soli sei minuti di Henderson su Kyle Walker, un fallo con la gamba molto alta che fa discutere e in molti non hanno apprezzato la decisione dell’arbitro che non ha estratto neanche il cartellino giallo. Gamba molto alta e in molti auspicavano il cartellino rosso per il difensore toscano, una gara che sarebbe sicuramente stata condizionata.

Fanno discutere poi le dichiarazioni dell’ex arbitro e ora opinionista Luca Marelli che ha commentato cosi all’intervallo: “Episodio molto al limite e Cacace è stato salvato dal fatto che la velocità era molto limitata e non in corsa. Corretta la decisione di lasciar correre” e tanti tifosi stanno criticando Marelli sui social.

Intanto il match è ripreso e Conceicao ha lanciato i big nella ripresa schierando subito Leao, Pulisic e Gimenez con un triplo cambio.