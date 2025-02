Empoli Milan, il club non lo farà prima del match! Il motivo

Il club ha deciso che questo non accadrà prima del match. Conceicao agirà così in vista dell’Empoli.

Il Milan, reduce dalla vittoria in casa per 3-1 contro la Roma nel match di Coppa Italia, si prepara ad affrontare la trasferta ad Empoli in programma questo sabato alle 18. Nella partita contro i giallorossi gli uomini di Fonseca hanno dimostrato grande carattere e hanno convinto tutti i tifosi rossoneri: ottima prova anche per i nuovi arrivati Gimenez e Joao Felix, autori rispettivamente di un assist e di un gol. Il tecnico sembra davvero aver trovato la quadra a questo Milan, sperando che i nuovi innesti possano confermare le aspettative nei propri confronti. In vista della prossima sfida di campionato, però la società e Conceicao hanno preso una decisione.

Niente conferenza stampa per Conceicao prima dell’Empoli

Il tecnico portoghese non parlerà ai giornalisti prima della sfida con l’Empoli. Conceicao preferisce dedicarsi al gruppo e preparare il prima possibile la gara.

Il Milan ha confermato che Sérgio Conceicao non parlerà in conferenza stampa nella giornata di domani. La motivazione dietro questa scelta è il poco tempo a disposizione del tecnico portoghese per poter preparare al meglio la trasferta. Dal suo arrivo sulla panchina del club, infatti, il Milan ha sempre avuto molti impegni ravvicinati tra campionato e coppe: l’opzione migliore, dunque, è quella di investire questo poco (ma pur sempre prezioso) tempo nella preparazione del prossimo match.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che dopo soli quattro giorni dalla gara con l’Empoli il Milan sarà impegnato in Champions League: mercoledì il club rossonero dovrà sfidare il Feyenoord a Rotterdam nello spareggio d’andata della competizione europea. Sarà dunque necessario non perdere la concentrazione e dare il massimo per confermare le ottime sensazioni lasciate dalla vittoria in Coppa Italia. La scelta di Conceicao appare, quindi, più che comprensibile e dimostra la mentalità e la grande voglia di fare del tecnico lusitano.

Non è la prima volta che accade

Non si tratta di una novità: il tecnico portoghese, infatti, aveva già deciso altre volte di non intervenire a conferenza stampa anche alla vigilia di altre gare. Era già capitato prima del match in campionato contro il Parma e della trasferta a Como.

La gara contro l’Empoli è sicuramente un impegno da non sottovalutare e con questa scelta Conceicao vuole mettere in chiaro le cose: per risalire la china bisogna lavorare e cercare di non sbagliare mai l’approccio alle gare.