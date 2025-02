Empoli-Milan, le formazioni ufficiali: Conceicao sorprende tutti

Tra poco più di un’ora il Milan affronterà l’Empoli nel match valido per la 24° giornata di Serie A.

Il Milan è una delle squadra che si è rafforzata di più durante la sessione invernale di mercato: la dirigenza di Via Aldo Rossi ha cercato di accontentare il tecnico portoghese Sergio Conceicao portando nel capoluogo lombardo nuovi innesti. Walker, Joao Felix e Sottil sono arrivati in rossonero a titolo temporaneo, mentre Bondo e Gimenez sono stati acquistati definitivamente dal club rossonero. Un mercato che ha cercato di rinforzare la rosa rossonera, in vista della seconda parte di stagione, in cui il Milan è ancora in corsa per Coppa Italia e Champions League, mentre in campionato deve ottenere una qualificazione alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie.

Empoli-Milan, le formazioni ufficiali

Il terzino inglese arrivato in prestito dal City ha già avuto modo di debuttare con la maglia rossonera, sia nel derby contro l’Inter sia in Coppa Italia contro la Roma. Contro i giallorossi, hanno avuto il piacere di esordire anche Gimenez, autore dell’assist, e Joao Felix, autore del gol, del 3 a 1. Innesti che fin da subito hanno mostrato grande carattere e che possono rappresentare delle scommesse per la squadra rossonera.

Per la sfida contro l’Empoli, Conceicao sorprende tutti, stravolgendo le anticipazioni della vigilia: l’acquisto del mercato invernale Riccardo Sottil, arrivato in prestito dalla Fiorentina, sembrava potesse esordire questo pomeriggio con la maglia rossonera, ma così non sarà: il tecnico portoghese si affida al giovane Jimenez. Conceicao decide dunque di far rifiatare Leao, in vista anche dei play off di Champions League della prossima settimana. Non riposa invece l’olandese Reijnders, che si affiancherà a Fofana. Sorpresa anche in difesa, con Pavlovic pronto a partire dal primo minuto al posto di Gabbia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Joao Felix, Jimenez; Abraham. All. Conceicao.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Viti, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.