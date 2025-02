Empoli Milan, proseguono le polemiche: affondo di D’Aversa su Gimenez

L’allenatore dell’Empoli D’Aversa ha parlato nel post partita e ha avuto alcune cose da ridire nei confronti del Milan e di Santiago Gimenez.

Il match odierno tra Empoli e Milan è destinato a far parlare per molto tempo. I rossoneri hanno ottenuto 3 punti fondamentali in chiave classifica ma allo stesso tempo – specialmente all’inizio del match – ci sono stati alcuni episodi che hanno fatto discutere e rammaricare entrambe le squadre.

Prima la decisione abbastanza particolare di cacciare Tomori per doppio giallo nonostante il fuorigioco (l’arbitro ha rispettato il regolamento ma tante cose non convincono) e poi l’espulsione di Marianucci pochi minuti dopo, cacciato per un gesto di reazione nei confronti di Santiago Gimenez. A fine match il tecnico dell’Empoli D’Aversa ha rilasciato dichiarazioni polemiche.

Empoli Milan, D’Aversa tuona a fine match

L’allenatore del club toscano Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita ed ha rilasciato dichiarazioni abbastanza polemiche contro l’attaccante rossonero Santiago Gimenez, a segno quest’oggi e protagonista suo malgrado nell’espulsione di Marianucci. Il tecnico ha spiegato il suo punto di vista:

“La partita si può commentare parlando della differenza di esperienza tra le due rose” e l’allenatore ha fatto riferimento proprio al rosso a Marianucci: “Gimenez è stato furbo, ma se sento la parola furbizia c’è qualcosa che non va”, dichiarazioni criptiche e con un velo di polemica nei confronti del neo attaccante rossonero che è risultato decisivo.

Allo stesso tempo D’Aversa ha avuto belle parole nei confronti dei suoi ed ha elogiato la squadra per la prestazione nonostante la sconfitta che vede ora i toscani in piena zona retrocessione, una posizione a forte rischio.