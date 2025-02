“Esonerato dopo una vittoria”: l’ex Milan non le manda a dire, che frecciata ai rossoneri

L’ex allenatore del Milan non contiene il suo dissenso circa il suo addio ai colori rossoneri, le sue parole.

Il Milan negli ultimi anni ha vissuto un ciclo lungo solamente con Stefano Pioli, in linea di massima sono passati svariati allenatori sotto la dirigenza del Diavolo. Uno di questi ha deciso di esprimere il suo totale dissenso per quanto accaduto in passato nei suoi riguardi.

Marco Giampaolo, ex tecnico rossonero e ora al Lecce, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa nella quale ha parlato anche della sua breve esperienza sulla panchina del Milan. Giampaolo al Lecce sta facendo bene, si percepisce però nelle sue parole tanto rammarico per quanto accaduto in Lombardia col club in Via Aldo Rossi.

“A Milano sono stato pochissimo, troppo poco”, il rammarico di Marco Giampaolo

Marco Giampaolo non ha lasciato uno splendido ricordo di se ai tifosi del Milan e – a quanto pare – lui non ha gradito com’è stato trattato dalla società. Il tecnico prometteva bene ma la parentesi con i colori rossoneri l’ha messo in cattiva luce, giustamente a pagarne le colpe è stato lui.

Le dichiarazioni di Giampaolo: “Quella al Milan è stata un’occasione pazzesca. A Milano sono stato pochissimo, troppo poco. È finita presto, troppo presto. Ritenevo di essermelo meritato dopo tre anni buoni alla Samp e uno all’Empoli. Facciamo che non si sono allineati quegli astri. Esonero solo colpa mia? Credo che le responsabilità siano sempre di tutti ma sono stato esonerato dopo una vittoria. Forse c’erano pareri e visioni diverse… mah. Ero appena all’inizio, peccato”.