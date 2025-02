Esonero in Serie A: l’ex Pirlo può sfidare subito il Milan

Subito contro il Milan Andrea Pirlo, da ex, dopo le voci che erano pure circolate per un posto a San Siro, sulla panchina dei rossoneri.

L’ex centrocampista di Milan e Juventus che, nonostante quanto vissuto a Torino, si è sempre definito molto legato per quanto vissuto comunque da leggenda rossonera con la maglia appunto dei rossoneri.

Le cose da allenatore, fino a questo momento, gli sono andate bene solo parzialmente. Tre le esperienze in totale, tra la Juventus – quando riuscì a vincere pure una Supercoppa italiana contro il Napoli -, il club in Turchia e poi la Sampdoria, prima dell’esonero. Dopo l’avventura con i blucerchiati, in Serie A e al seguito dell’esonero su quelli che saranno questi giorni di valutazione per un club che non vince da inizio dicembre, ecco che potrebbe rivedersi Andrea Pirlo.

Andrea Pirlo in Serie A: subito contro il Milan in caso di esonero

Subito da avversario del Milan, per quanto recita il calendario. Qualora dovessero scegliere la via dell’esonero per un allenatore che non riesce più a vedere la propria squadra carburare, ecco che la decisione cadrebbe su Andrea Pirlo, tra i potenziali candidati per quel ruolo in panchina, in Serie A.

In Toscana c’è un club che continua a faticare e sul ruolino di marcia arriva adesso il Milan, nella sfida casalinga che potrebbe vedere per il club quartultimo in classifica, un nuovo allenatore sulla panchina.

Qualora dovesse l’Empoli scegliere di separarsi da Roberto D’Aversa, la scelta vedrebbe il nome di Andrea Pirlo come sostituto. E lo stesso Pirlo, in quanto ex rossonero, potrebbe ritornare in Serie A proprio sfidando, all’esordio, i rossoneri.

Numeri impietosi: la squadra sprofonda, rischio esonero in Serie A

Il rischio esonero, per i numeri impietosi, vede D’Aversa in netta difficoltà da praticamente inizio dicembre. In due mesi circa sono zero le vittorie, dopo quella che aveva trovato in Coppa Italia e poi contro l’Hellas Verona, la società empolese che fino a quel momento sembrava una delle squadre rivelazioni dell’intero campionato. La corsa però si è arrestata e a un certo punto i numeri trovati, sono serviti a tirarsi attualmente fuori dalla zona rossa di classifica, che però può vedere l’Empoli risucchiata dentro, qualora dovesse continuare su questa scia. Pertanto, non è da escludere il possibile esonero di D’Aversa e tra i tecnici liberi, figura sicuramente il nome di Pirlo come opzione.

Pirlo e un’altra alternativa da ex Milan: l’ipotesi

Pirlo è tra i primi nomi, in caso di necessità, se dovesse consumarsi il licenziamento di D’Aversa dall’Empoli. Come alternativa infatti, tra gli allenatori liberi, c’è anche un altro ex che è Alberto Aquilani. Dopo il passato al Pisa e alla Primavera della Fiorentina, ecco che potrebbe ritornare in Toscana.