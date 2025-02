Espulsione Tomori: perché non è intervenuto il VAR? La risposta in diretta

La partita fra Empoli e Milan è stata ricca di episodi e tante polemiche, specialmente riguardo la doppia ammonizione di Tomori

La doppia ammonizione di Tomori in Empoli-Milan è stato un episodio insolito e ha fatto molto discutere. Il tutto è avvenuto al 55′ minuto del secondo tempo, a causa del fallo di Tomori su Colombo, il quale, però, risultava in posizione di fuorigioco. Il centrale inglese era già stato ammonito una prima volta al 36′ minuto del primo tempo e il doppio fallo non ha portato ad altro che alla sua conseguente espulsione da parte del direttore di gara Pairett0.

Il dubbio principale riguardava il possibile fuorigioco dell’attaccante dell’Empoli, poi confermato, che sembrava in posizione irregolare. Tuttavia, il calciatore rossonero è stato costretto a lasciare il campo.

Ecco perché non è intervenuto il VAR

Tomori ha protestato moltissimo in campo, in seguito alla decisione presa, richiedendo l’intervento del Var per il fuorigioco, in modo tale da ottenere l’ annullamento del suo secondo giallo. Tuttavia, il protocollo dice che il Var non può intervenire e non può cancellare la scelta presa, trattandosi di secondo giallo e non di un rosso diretto. Non può, quindi, cancellare un giallo e annullare la decisione di campo, nonostante l’azione di fuorigioco dell’avversario. Di conseguenza, il giocatore rossonero è stato costretto a lasciare il campo definitivamente.

Ciò è stato detto durante la puntata di Open Var, in diretta su DAZN:

In questa situazione, il VAR non è potuto intervenire perché fuori protocollo: se fosse stato rosso diretto, allora la revisione VAR era opportuna. Non trattandosi di rosso diretto, il VAR è tagliato fuori. La posizione in fuorigioco, sebbene parliamo di poco, è una fattispecie complessa per l’assistente, perché ha davanti l’attaccante e i giocatori sono davanti. In corso d’opera è stato bravo nel collaborare con l’arbitro.

L’espulsione di Tomori non è stato l’unico episodio a far discutere l’ambiente rossonero: nel primo tempo, infatti, l’attaccante dell’Empoli Cacace ha rischiato il rosso diretto per il brutto fallo ai danni del neo acquisto rossonero, Walker. In questa occasione, il direttore di gara ha sbagliato a non uscire nemmeno con l’ammonizione, tanto che c’è stato un silent check per una possibile espulsione. In questo caso, ciò che è mancato per l’intervento VAR è il requisito dell’intensità, dunque giusto anche in questa situazione non intervenire con una On Field review.