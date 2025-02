Gimenez è già nella storia: record battuto prima di giocare

Santiago Gimenez si prende subito il Milan, scoppia la mania per l’attaccante messicano: il nuovo arrivato ha già buttato giù un record in rossonero

Ci si aspettava un calciomercato importante, da parte del Milan, ma quello che è effettivamente accaduto ha probabilmente superato di gran lunga le attese di tutti. I rossoneri hanno piazzato una serie di colpi notevoli, rivoluzionando la squadra e chiarendo di voler invertire la rotta rispetto alla prima parte di stagione. Il cambiamento più eclatante è stato di sicuro quello avvenuto al centro dell’attacco. Via Alvaro Morata, dentro Santiago Gimenez, per un investimento considerevole, fatto però a ragion veduta e riguardante uno dei bomber più promettenti del panorama internazionale.

Il messicano ha messo insieme numeri da urlo con la maglia del Feyenoord nel suo recente passato ed era già nei radar da diverso tempo. Adesso, non era più tempo di indugiare e il Milan ha piazzato l’accelerazione decisiva. Sperando di aver messo finalmente le mani sull’attaccante del futuro, quello che dovrà fare da trascinatore a suon di gol.

Lui e Joao Felix sono i volti nuovi del Diavolo e insieme a Leao e Pulisic dovranno rendere molto più efficace la manovra offensiva. Il potenziale c’è, scopriremo a breve se le aspettative sono ben riposte. Intanto, il messicano, che ha assistito dalla tribuna al derby con l’Inter e con la Roma sarà per la prima volta a disposizione di Conceicao, ha già dalla sua un record prima ancora di scendere in campo.

Milan, tutti pazzi per Gimenez: record di magliette vendute, i dati lasciano senza parole

Da tempo, il popolo milanista attendeva un colpo del genere. E la risposta in termini di entusiasmo è stata immediata. Preso d’assalto il Milan Store per le nuove magliette numero 7 con il nome di Gimenez.

Morata è già dimenticato, i dati rilasciati dal Milan Store sono eccezionali. Ancor prima dell’arrivo di Gimenez, le prenotazioni di nuove divise sul sito erano schizzate in 24 ore del 543%. E le vendite complessive sono aumentate, dopo l’ufficialità, del 388%. Entusiasmo alle stelle, a dir poco.

Gimenez scalda i motori: pronto a entrare in campo in Milan-Roma

E ora, arriva il momento di vedere finalmente il nuovo attaccante in campo. Come detto, Milan-Roma potrà essere per lui la chance del debutto.

Il giocatore ha recuperato subito dal piccolo problema fisico della settimana scorsa. Non inizierà da titolare, ma Conceicao verosimilmente lo lancerà nella mischia nel finale, per fargli prendere confidenza con l’ambiente. E magari per farlo sbloccare subito.