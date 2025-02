Gimenez e le parole d’amore prima di Feyenoord Milan: “No, non lo farò”

Dopo il primo gol in maglia Milan l’attaccante messicano Santiago Gimenez ha rilasciato interessanti dichiarazioni e ha parlato ad Amazon.

Tra poche ore l’attaccante del Milan Santiago Gimenez affronterà il suo passato e la squadra che lo ha lanciato all’interno del calcio europeo. Il giocatore messicano è stato il grande colpo del club rossonero e ora il destino lo ha messo contro il suo futuro, questa sera andrà in scena il big match tra Feyenoord e Milan.

La gara di andata è molto importante e il club vuole mettere in cantina un buon risultato in vista della sfida di ritorno che andrà in onda tra circa una settimana. In questi minuti il giocatore ha parlato ai microfoni di Amazon Prime e ha rilasciato interessanti dichiarazioni, il legame con il Feyenoord e il suo amore nei confronti del Milan, squadra che – come confermato in famiglia – rappresenta il suo sogno da bambino.

Milan, Gimenez parla in vista della sfida al Feyenoord

Il centravanti ha parlato cosi in questi minuti: “Il Milan è quell’amore che avevo fin da bambino, sono cresciuto guardando il Milan che vinceva tutto, il Milan di Pirlo, Nesta, Gattuso e Maldini, io ero piccolo e vedere quelle partite mi ha aiutato molto”. Il calciatore ha parlato anche del legame con i giocatori, molto importante per lui:

“Ho tante foto da bambino con quella maglia addosso ed ora si sta realizzando il mio sogno. I miei genitori? Mio padre è come un fratello, il mio miglior amico e chi ascolto di più, mi ha aiutato molto dandomi grandi consigli e anche mia madre ha avuto un ruolo chiave nella mia crescita come giocatore”.

Il calciatore ha parlato poi della sfida contro il Feyenoord di questa sera e ha raccontato: “Vivrò questa sfida con tante emozioni, sono un calciatore che mette i sentimenti davanti a tutti e oggi non ci sarà eccezione. Esultare? No, non lo farò perchè è una squadra a cui tengo molto e che rispetto tanto”.