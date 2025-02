Gimenez lo ha rivelato oggi: “Me ne vergogno un po’”

La curiosa rivelazione di Gimenez in merito alle sue origini italiane: l’attaccante del Milan si è raccontato così oggi

Santiago Gimenez è arrivato al Milan in questo mercato di gennaio dopo averlo sfiorato sul finire della scorsa estate. Non è stato semplice convincere il Feyenoord, che voleva trattenerlo a tutti i costi: decisiva la volontà dell’attaccante, che con il suo entourage ha spinto per vestire la maglia rossonera subito. Un investimento da 35 milioni, fra parte fissa più bonus, che andava fatto da anni e che adesso è finalmente realtà.

Il messicano ha debuttato contro la Roma in Coppa Italia con un assist a Joao Felix: un esordio che ha convinto tutti, anche Conceicao, ma a quanto pare domani dovrebbe essergli preferito ancora Abraham (reduce dalla doppietta contro la Roma). Intanto oggi ha rilasciato un’intervista a Milan TV e, fra le altre cose, ha fatto una curiosa rivelazione sulla sua famiglia.

Gimenez e le sue origini italiane

Gimenez è nato in Argentina ma si è trasferito in Messico quando era molto piccolo. Ma non è finita qui: l’attaccante ha anche passaporto italiano grazie al suo bisnonno, nato in Italia. Lo ha rivelato nel corso dell’intervista di oggi e ha aggiunto che, nonostante questo, non parla nemmeno una parola di italiano e questo non gli piace.

“Grazie a lui ho potuto ottenere il passaporto italiano. Anche per questo mi vergogno un po’ a non sapere l’italiano, ma prenderò lezioni e imparerò velocemente. Per ora lo capisco un po’ perché è simile allo spagnolo, ora prenderò lezioni per parlarlo“, ha rivelato Gimenez. L’attaccante messicano promette quindi di prendere lezioni e di impararlo il prima possibile. La stessa cosa vuole farla anche Kyle Walker, come ha detto di fare durante la sua conferenza stampa di presentazione.