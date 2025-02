Gimenez: “Theo lo sosteniamo”, poi sui prossimi obiettivi

Champions League, cade il Milan a San Siro: il pareggio contro il Feyenoord condanna i rossoneri all’eliminazione.

Il Milan di Sergio Conceicao non va oltre l’1-1 a San Siro e viene condannato, così, all’eliminazione ai playoff di Champions League. Nonostante abbia avuto il pallino del gioco, Gimenez e compagni non sono riusciti a superare la squadra avversaria, capace di approfittarne alla prima occasione buona di una mancata marcatura sul secondo palo di Bartesaghi. Decisiva la doppia ammonizione di Theo Hernandez.

Gimenez: “Siamo molto delusi, il calcio cambia in poco tempo”

Santiago Gimenez ha siglato il suo sesto gol in Champions League in 7 partite. Il primo con la maglia rossonera in una competizione europea ottenuto proprio contro il suo recente passato. La sua rete dopo 40 secondi ha illuso i tifosi ed alcune situazioni non hanno permesso al Milan il passaggio del turno.

Ai microfoni di Sky Sport, Gimenez ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Siamo molto delusi perché abbiamo fatto molto bene. Non sembrava che il Feyenoord potesse fare gol. Il calcio cambia in un secondo”.

Sull’espulsione di Theo Hernandez:

“Theo? Oggi è capitato a lui. Ha il mio massimo rispetto, lo sosteniamo. È un giocatore che dà tutto in campo ed è uno dei migliori terzini al mondo”.

Rispetto agli obiettivi stagionali, Gimenez ha sottolineato: