Grande ritorno in panchina al Milan: lo hanno già chiamato

Il prossimo allenatore del Milan potrebbe essere un grande ex: contatti già avviati per il dopo Sergio Conceicao

La stagione vissuta dal Milan è stata decisamente più complicata e turbolenta di quanto ci si sarebbe attesi. E anche il cambio di rotta a metà annata, con l’avvicendamento tra Sergio Conceicao e Paulo Fonseca, in panchina, non ha prodotto quasi per nulla i risultati sperati. Ora, per il proprio futuro, il Diavolo è di fronte a un bivio e i cambiamenti nella prossima stagione si annunciano molteplici.

Si inizierà, probabilmente, proprio dall’allenatore. Conceicao ha ancora la possibilità di conquistare il quarto posto in classifica, sebbene chiamato a una difficile rimonta. Ma la sensazione è che il portoghese potrebbe ugualmente non essere confermato, nemmeno in caso di raggiungimento dell’obiettivo minimo. Il suo Milan non sta convincendo affatto e il club potrebbe volersi affidare a una figura diversa.

Saranno tanti i cambiamenti in rosa anche sul calciomercato, per non parlare di possibili rivoluzioni nel quadro dirigente. Quello che è certo, è che per la panchina si cercherà una figura con una certa esperienza internazionale e con il carisma giusto per risollevare un progetto tecnico in questo momento abbastanza allo sbando. Occhio al ritorno di un grande ex, che sarebbe già stato contattato.

Milan, Furlani chiama Ancelotti: il Diavolo lo aspetta a braccia aperte

Non c’è milanista che non abbia un ottimo ricordo di Carlo Ancelotti. L’allenatore emiliano, da giocatore e da tecnico, ha scritto pagine di storia con il Diavolo. E a distanza di oltre quindici anni, potrebbe fare il suo ritorno a Milanello.

In Spagna ne sono convinti: secondo ‘El Chiringuito’, Ancelotti sarebbe stato chiamato da Furlani, che gli avrebbe detto che la porta per lui a Milano è sempre aperta. E siccome si sta parlando, ultimamente, di un possibile addio anticipato del Carletto nazionale al Real rispetto alla scadenza del contratto nel 2026, potrebbe esserci un tentativo concreto.

Milan, il borsino per il nuovo allenatore: tutti i nomi per il dopo Conceicao

Il dato di fatto è che Conceicao appare spalle al muro, chiamato a dare al massimo per il finale di stagione, ma potrebbe non bastargli. I nomi che circolano per la sua sostituzione sono molteplici.

Occhio a un altro grande ex come Massimiliano Allegri, quindi ad altri profili a caccia di rilancio dopo i successi ottenuti in un passato più o meno recente. Sono stati avanzati sondaggi per i vari Sarri, Tuchel e Xavi. Al momento, la partita appare aperta a qualsiasi soluzione.