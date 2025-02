Ha rifiutato tutti per il Diavolo! Clamoroso retroscena sul mercato del Milan

Il Milan sul finale di mercato ha piazzato una serie di colpi intriganti. Tra questi uno dei nuovi acquisti avrebbe rifiutato ben sei squadre prima del Milan.

I rossoneri in questi momenti si stanno giocando la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia contro la Roma e già hanno visto la luce del prato verde di San Siro i due nuovi acquisti più sentiti della finestra invernale: Gimenez e Joao Felix. Il Milan però oltre a questi due innesti ha chiuso altri colpi che hanno entusiasmato l’ambiente e non poco, anche se comunque ci si aspettava di più soprattutto in altri reparti come il centrocampo o la difesa dove la rosa è un po’ corta. Uno dei colpi messi a segno verso la fine del mercato però avrebbe rifiutato ben sei squadra prima del Milan, squadra che non ha potuto rifiutare sul finale.

Milan, un calciomercato scoppiettante

Gennaio è ormai alle spalle e con sé anche la finestra invernale di mercato. Difatti il Milan è rimasto in un stato di quiete abbastanza grave fino agli ultimi giorni del mese dove, in maniera abbastanza inaspettata, ha messo a segno un colpo dietro l’altro.

Sono arrivati giocatori del calibro di Joao Felix – già in gol questa sera -, Walker, Gimenez, Sottil e poi il centrocampista Warren Bondo dal Monza. Bennacer è stato a fare spazio a centrocampo per l’ex Monza. L’algerino ha accettato infatti il Marsiglia.

Warren Bondo, anno 2003, ha voluto il Milan con tutto sé stesso e il retroscena di mercato ora lo conferma.

Bondo ha voluto solo il Milan

Un colpo quasi last minute quello di Bondo al Milan. L’ex giocatore del Nancy e Reggina al Monza, alla sua prima esperienza in Serie A, si è fatto notare in positivo fino ad arrivare ad una big, la sua prima.

Bondo però, come rivelato da Schira su X, non avrebbe fatto una scelta a cuor leggero dato che il Milan è stato nei suoi sogni per molto tempo. Prima dei rossoneri su di lui c’erano addirittura sei squadre: Nottingham, West Ham, Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Tutte pronte a fare qualcosa di più per strappare questo talento a Galliani.

Tante squadre, tante possibilità, ma Bondo ha scelto il Milan di cuore e la dirigenza sorride sperando che sia un colpo ben riuscito. Nelle prossime gare apprezzeremo l’impatto del 2003 al Milan a centrocampo e sul club.