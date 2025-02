“Ho spinto tanto per arrivare al Milan”, il rossonero parla senza filtri: che messaggio ai tifosi!

Le parole del nuovo innesto del Milan manda in visibilio tutti i tifosi rossoneri: il messaggio ai supporter del Diavolo è da brividi.

Sono stati ben cinque i movimenti in entrata effettuati dal Milan nel mercato di gennaio con l’intento di permettere a Sergio Conceicao di riportare la squadra quantomeno sulla strada che porta alla qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri si sono rinforzati, accaparrandosi le prestazioni di: Kyle Walker, Joao Felix, Santiago Gimenez, Riccardo Sottil e Warren Bondo. Tra quelli che si sono prontamente calati nell’ambiente Milan, facendo subito la differenza in campo, c’è Joao Felix. Il portoghese ha impiegato appena una partita per entrare di diritto nel cuore dei tifosi rossoneri.

Felix è già l’idolo dei tifosi: che messaggio del portoghese ai tifosi!

L’avventura al Milan di Joao Felix meglio non poteva iniziare. L’attaccante rossonero, arrivato in prestito dal Chelsea, ha iniziato la sua avventura alla corte del Diavolo lasciando subito il segno, ovvero, andando in gol nel giorno del suo debutto. L’ex Atletico Madrid ha dato saggio della sua tecnica sopraffina sin dalla sua prima partita da calciatore rossonero, ovvero, quella disputata contro la Roma in Coppa Italia.

Proprio di recente, Joao Felix ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club, rivelando un particolare non di poco conto, uno di quelli che ha fatto la differenza per il suo trasferimento al Milan. Il calciatore classe 1999, come ammesso da lui stesso, ha fatto di tutto per vestire la maglia rossonera: “Ho pressato tanto per questo trasferimento, voglio dare tutto quello che ho per questo club. Il calore dei tifosi è stato incredibile, voglio renderli felici”.

Nel corso dell’intervista, Joao Felix ha parlato anche del suo mister, Sergio Conceicao: “Lo conoscevo già: la sua passione è contagiosa e per lui vincere è essenziale. Kaka è sempre stato il mio idolo, ho rivisto me stesso in lui e cerco di imitarlo”.