Ibra chiaro prima di Milan Verona: arriva l’annuncio sul futuro di Theo

Zlatan Ibrahimovic parla prima di Milan-Hellas Verona: lo svedese rossonero fa chiarezza sul futuro di Theo e non solo.

Scrollarsi di dosso i postumi della sconfitta di Champions contro il Feyenoord, è questo l’obiettivo del Milan di Sergio Conceicao in occasione del 25esimo turno di Serie A. Dopo la battuta d’arresto nei playoff d’andata della massima competizione Europa, questa sera i rossoneri riprenderanno in mano il discorso campionato in casa contro l’Hellas Verona. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Dazn per fare chiarezza su alcuni argomenti, tra cui i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan.

Ibrahimovic fa chiarezza: netto su Theo e Maignan

Zlatan Ibrahimovic è stato molto chiaro e schietto su alcuni temi delicati di casa Milan: “Non si deve sbagliare, bisogna vincere e salire in classifica. Poi martedì c’è un’altra partita, ma oggi serve massima concentrazione. C’è massima fiducia del progetto, ogni giorno si lavora e si prova a raccogliere i risultati”.

Nel corso della breve intervista, Zlatan Ibrahimovic ha trattato anche gli argomenti legati ai rinnovi di due dei pilastri della rosa, Theo Hernandez e Mike Maignan: “Stiamo parlando con entrambi, sono contenti di essere al Milan. Offerta Como per Theo? Sono arrivate tante offerte per i nostri giocatori, però sono ancora qui. Adesso si giocano tante partite, è importante usare tutta la rosa . Devono farsi trovare pronti tutti”.