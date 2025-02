Ibra tuona contro gli arbitri: il messaggio dopo Empoli Milan è durissimo

Durissime parole di Zlatan Ibrahimovic riguardo il caso Walker e il rosso a Tomori. Messaggio pesante e che fa discutere.

L’arbitraggio di Empoli Milan ha fatto molto discutere e nonostante la vittoria in casa rossonera c’è ancora malcontento per una direzione arbitrale che non ha convinto e in varie occasioni. Se in passato la società andava avanti in silenzio stavolta non è stato cosi e in questi minuti è arrivato un durissimo messaggio da parte della società e in particolare da Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese ha parlato in conferenza stampa ed ha trattato di tanti temi, durante la presentazione di Joao Felix ma è tornato con un duro messaggio nei confronti degli arbitri, dopo la direzione di Empoli

Ibra durissimo dopo Empoli Milan

Il dirigente rossonero stavolta non è rimasto in silenzio ma ha avuto toni molto duri ed ha attaccato per cosa è successo ad Empoli. Ecco le sue parole nello specifico:

Ibra sugli arbitri: “L’ultima partita ho chiesto rispetto al Milan e agli arbitri. Sono sorpreso che i giocatori non hanno reagito in maniera più forte dopo la situazione di Walker, era una situazione fuori controllo, Walker rischiava di restare un anno di stop e l’arbitro mi ha detto che meritava solo il giallo. A me non interessa giallo e rosso, ma che l’arbitro lasci andare troppo”.

Poi il dirigente ha continuato: “Il rosso a Tomori? Per noi è una situazione non accettabile, quando è cosi mandiamo lettera alla federazione o chi di dovere, non è una cosa accettabile. Noi ci siamo ritrovati sotto di un uomo quando l’Empoli doveva essere sotto di un uomo per una situazione di Walker. L’arbitro deve essere giusto, sia per Empoli che per Milan, ma ci vuole rispetto per Milan e giocatori in campo”.