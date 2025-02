Ibrahimovic e il messaggio a Leao dopo Milan Verona, poi rassicura su Walker

Zlatan Ibrahimovic parla dopo la vittoria casalinga contro l’Hellas Verona: lo svedese manda un messaggio a Leao.

Il Milan torna a vincere e lo fa di misura ai danni dell’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Dopo il ko nel primo round nei playoff di Champions contro il Feyenoord, la squadra di Sergio Conceicao ha ritrovato il sorriso e il successo, imponendosi in casa grazie alla rete siglata nel rush finale del match da bomber Gimenez. Per il Milan si tratta del quarto risultato di fila in campionato, la seconda affermazione consecutiva, tra l’altro con clean sheet. In considerazione del pari tra Lazio e Napoli, adesso i rossoneri sono a -4 dall’ultimo posto disponibile per la zona Champions. Al termine del match, a parlare alla stampa non è stato Sergio Conceicao, ma Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato chiaro e inciso.

Ibrahimovic lancia un messaggio a Leao

Zlatan Ibrahimovic ha analizzato la vittoria ai microfoni di Dazn con un’analisi ben definita. Nel corso dell’intervista, lo svedese del Milan ha parlato anche di Rafael Leao: “Oggi era importante vincere per la classifica, adesso pensiamo al Feyenoord. Leao? È uno dei più forti giocatori al mondo, non gli devo spiegare niente io. La strategia era di portare più giocatori e più alternative per l’allenatore. Noi cerchiamo di metterlo nelle migliori condizioni per poter far bene, ma alla fine sceglie lui”.

Su Walker: “La sua sostituzione era decisa già da prima della partita, nessun problema. Noi siamo presenti dal primo giorno, anche adesso che è un momento importante della stagione”.

Su Gimenez: “Non si può paragonare con altri, dobbiamo aiutarlo per fare bene. Abbiamo grande responsabilità, non è facile giocare nel Milan e fare subito bene. Noi vogliamo aiutarlo per farlo esprimere al meglio per il bene del club”.