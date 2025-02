Il gesto di Theo Hernandez dopo Milan-Feyenoord: “L’ha fatto subito”

Il Milan vive un momento parecchio complicato della sua stagione, Conceicao dovrà rimboccarsi le maniche per provare a fare un nuovo miracolo.

I rossoneri sono usciti dalla Champions League senza riuscire a battere neanche una volta il Feyenoord. Il Milan infatti ha perso in Olanda e ha pareggiato a San Siro, causando lo sconforto dei 70 mila tifosi li presenti che credevano nella rimonta. Molti sostenitori del Diavolo hanno addossato la maggior parte delle colpe all’espulsione di Theo Hernandez. Il terzino francese ha dovuto lasciare anzitempo il campo da gara a causa di una doppia ammonizione, una per proteste e l’altra per simulazione.

Dopo la gara è arrivato un gran bel gesto da parte del numero 19 con i suoi compagni di squadra, ne ha parlato anche Matteo Gabbia.

Gabbia su Theo: “ha chiesto scusa al gruppo, per me non doveva nemmeno farlo”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, a margine della presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini (evento benefico riservato agli Esordienti 2012 e a favore delle donne accolte e protette con i loro figli nelle comunità mamma-bambino e accompagnate verso il recupero della propria indipendenza negli appartamenti di semi e alta-autonomia) a Sesto San Giovanni, poco fuori Milano: “Non è stata facile l’ultima serata di Champions ma ci siamo parlati e confrontati, abbiamo capito che l’unico modo è lavorare al massimo. La stagione è lunga, c’è la Coppa Italia anche, abbiamo l’obbligo morale verso di noi e i nostri tifosi”.

Il calciatore del Milan ha anche parlato del gesto di Theo, che ha subito chiesto scusa al gruppo dopo i suoi errori. “Subito il giorno dopo la partita ha chiesto scusa al gruppo. Ma dal mio punto di vista non doveva nemmeno farlo, lo conosco da anni e so quanto ci tiene alla maglia e al mondo Milan. Ovvio, non era contento ed era giù di morale, ma è un nostro campione, un patrimonio che ha avuto una serata storta ma ci ha dato punti e trofei. Tutto l’appoggio: ha sbagliato, ma ha il Milan nel cuore e lo dimostrerà”.

Theo rimarrà al Milan?

Negli ultimi tempi il rapporto tra Theo e il Milan non è stato dei migliori, ne col club ne con i suoi tifosi. Si proverà a risanare la ferita in questi ultimi mesi di campionato.

Si vocifera però che il club nella sessione di calciomercato invernale abbia rifiutato 50 milioni da parte del Como per lui. Un futuro ancora incerto, troppo incerto per ora.