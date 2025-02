Il Milan ha deciso: il giocatore va blindato!

Il Milan si è attivato per mettere sottochiave il giocatore: la società rossonera ha tutte le intenzione di tenerselo stretto.

Il Milan è in continuo movimento, sopratutto per quanto riguarda le operazioni future. In questo senso, la società rossonera sta lavorando senza freni su diverse tematiche, una di queste è legata all’argomento rinnovi. Il club lombardo conta di blindare a stretto giro una buona parte dei suoi giocatori più rappresentativi, come Raijnders, Maignan, Theo Hernandez e Pulisic. In questi discorsi è rientrato anche una giovane promessa del club: Davide Bartesaghi.

Contatti avviati: il Milan si prepara a blindare Bartesaghi

Il Milan avrebbe messo in agenda anche il rinnovo di Davide Bartesaghi. Secondo quanto riferito dal noto giornalista, Matteo Moretto, il club rossonero si è messo al lavoro per trovare un’intesa con l’agente del difensore mancino classe 2005. La società rossonera, di fatto, starebbe andando a passo spedito, decisa a rinnovare nel più breve tempo possibile il contratto del giovane calciatore.

Davide Bartesaghi ha attualmente un contratto in scadenza nel 2026 e il Milan non ha alcuna intenzione di perdere uno dei suoi più promettenti talenti del proprio settore giovanile. In questa stagione, il calciatore numero 95 dei rossoneri ha collezionato sin qui 3 presenze in prima squadra, con 75 minuti giocati.

Sono 22, invece, le apparizioni totalizzate con il Milan Futuro di mister Davide Bonera. Proprio per quanto riguarda l’allenatore dell’Under 23, tira aria di esonero. Potrebbe essere fatale la sconfitta subita ieri contro la Lucchese, diretta rivale per la salvezza. Il Milan Futuro si trova attualmente terzultimo nel girone B di Serie C.