“Il Milan lo aveva ceduto”: la notizia di mercato spiazza tutti

Un noto esperto di calciomercato ha rivelato come il Milan in inverno avesse già ceduto un pupillo della rosa rossonera.

Il Milan di Sergio Conceicao è in lotta su più fronti: in campionato, la squadra rossonera deve cercare di tenere il ritmo delle rivali e provare a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League; in Europa, i rossoneri sono a caccia della qualificazione agli ottavi e devono recuperare la sconfitta subita nella partita d’andata contro il Feynoord. Inoltre, il Milan ha già centrato la qualificazione ai quarti della Coppa Italia. L’obiettivo è fare più punti possibili e per raggiungerli, il Milan in questo mercato invernale si è rinforzato parecchio.

Mercato Milan, la cessione era già definita: la notizia

La dirigenza di Via Aldo Rossi è stata una delle più attive sul mercato in questa sessione invernale: Walker, Joao Felix, Sottil, Gimenez e Bondo gli acquisti per rinforzare la rosa rossonera, a fronte di alcune cessioni. A proposito di cessioni, un noto esperto di mercato, Matteo Moretto, tramite un proprio intervento su Relevo, ha rilevato una notizia di mercato che vede al centro dell’attenzione Theo Hernandez.

Il Milan aveva ceduto Theo a gennaio, al Como, per quasi 50 milioni di euro. Non importa che il ragazzo, tramite il suo agente, non abbia voluto nemmeno ascoltare la proposta del club allenato da Fábregas, quindi in realtà questa trattativa sarebbe una mezza notizia, ma il focus importante da evidenziare è che il club rossonero lo aveva ceduto.

Negli ultimi giorni di mercato, infatti, era uscita la notizia secondo cui il Milan aveva trovato un accordo con il Como per cedere il giocatore, giocatore che però ha declinato l’offerta, insieme al proprio agente. La situazione però, non è delle migliori, perchè il Milan non è intenzionato a rinnovare il contratto a Theo Hernandez, che scade a giugno 2026.

Milan-Theo Hernandez, futuro sempre più lontano

Le strade del Milan e di Theo Hernandez sono destinate a separarsi: il terzino francese negli anni è cresciuto con la maglia rossonera addosso, ma nell’ultima stagione sembra essere arrivata al capolinea la sua permanenza nel club rossonero.

Theo molto probabilmente non rinnoverà il proprio contratto con il Milan, il quale cercherà di piazzarlo già nella prossima sessione estiva di mercato, probabilmente in un club estero. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del francese.