Il Milan non cambia idea: firma in arrivo

L’errore non fa cambiare idea al Milan: siamo alle battute finali della trattativa, il giocatore è ad un passo dalla firma

Ancora una volta, il Milan delude le attese. Dopo Roma ed Empoli, c’era la sensazione che i rossoneri avessero finalmente intrapreso la strada giusta. A Rotterdam, in Champions League, è invece arrivata una sconfitta e un calo inaspettato. In particolar modo, di mentalità e di atteggiamento: come accaduto a Zagabria nell’ultimo turno della fase a girone, la squadra di Sergio Conceicao ha approcciato alla gara in maniera completamente sbagliata. Ad influire negativamente sull’andamento della partita anche il clamoroso errore di Mike Maignan sul gol di Paixao.

Maignan ad un passo dal rinnovo

Il portiere francese, purtroppo, non è nuovo ad errori del genere: nel corso di questa stagione, Maignan ne ha fatti diversi ed è un argomento di riflessione. L’errore di ieri, così come gli altri, però, non cambiano di una virgola il peso e la forza del giocatore, che continua ad essere uno dei migliori nel suo ruolo al mondo. Lui stesso sa benissimo che deve migliorare su questi aspetti.

Il Milan su di lui non ha alcun dubbio ed è sempre più convinto di fargli firmare presto il nuovo contratto. L’accordo fra le parti è totale da tempo: Maignan guadagnerà 5 milioni, avvicinandosi quindi in maniera concreta allo stipendio di Rafael Leao (il più pagato della rosa), fino al 2029. La trattativa è alle battute finali: manca soltanto l’annuncio ufficiale che dovrebbe nei prossimi mesi, sicuramente entro fine stagione, così da far partire il nuovo contratto da luglio.

Gli errori di Maignan quest’anno

Come detto, a Rotterdam è soltanto l’ultimo di una lunga serie di errori di Maignan in questa stagione. Rimanendo in tema Champions League, era stato protagonista in negativo nella partita contro il Liverpool, la prima della fase a girone, con due errori su tre. Molto grave anche l’episodio a Cagliari sul tiro di Zortea, una situazione molto simile a quella capitata con Paixao l’altra sera.

Di recente, Maignan ha sbagliato valutazione anche contro la Juventus sul gol di Weah, un tiro che un portiere del suo livello poteva tranquillamente neutralizzare, e contro il Como su Diao, ma per fortuna in quel caso non ha tolto punti al Milan. Maignan continua ad essere un portiere straordinario, un valore aggiunto che la società fa benissimo a blindare per il presente e per il futuro, ma ora tocca a Mike risolvere questi problemi e rispettare le aspettative, soprattutto dopo questo importante rinnovo.