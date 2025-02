Il Milan piazza il colpo da novanta: programmate le visite mediche!

Il Milan si prepara ad accogliere in squadra un nuovo pezzo pregiato: l’operazione sta viaggiando a grandi passi verso la chiusura.

È il Milan il club più attivo in questa fase di calciomercato. La società rossonera si sta muovendo molto, catturando l’attenzione tra operazione in entrata e quelle in uscita. In queste ore, il club lombardo ha deciso di muovere dei passi significativi per realizzare il tanto agognato acquisto del nuovo bomber. Dopo aver messo Morata alla porta, prossimo dal passare al Galatasaray, il Milan ha reso ancor più asfissiante il pressing sul Feyenoord per Santiago Gimenez, portando la trattativa in fase di chiusura.

Tutto fatto per Gimenez: l’attaccante sarà a Milano nelle prossime ore

Salvo particolari colpi di scena, Santiago Gimenez, sarà un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, i due club in questione avrebbero raggiunto l’intesa. La stretta di mano sarebbe arrivata dopo un accordo sulla base di 32 milioni di euro più bonus, ultima offerta presentata dalla dirigenza rossonera.

Milan e Feyenoord adesso starebbero limando gli ultimissimi dettagli, con la trattativa che viaggia a passi spediti verso la chiusura. Con il calciatore classe 2001, invece, la società lombarda avrebbe concordato un contratto fino al 2028, con opzione di rinnovo per un’altra stagione. In questa sua nuova avventura al Milan, Santiago Gimenez dovrebbe percepire un ingaggio da 2,5 milioni di euro.

In queste ore, il Milan avrebbe già pianificanto le consuete visite mediche di rito, in programma nella giornata di domani. Santiago Gimenez, che partirà per l’Italia stamani, sarà presente allo stadio San Siro per assistere al suo primo derby di Milano.