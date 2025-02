Milan, Furlani spiazza tutti: il futuro del rossonero è deciso!

In casa rossonera ci si concentra ora sulla corsa al quarto posto. Nel frattempo tra rinnovi e voci di mercato, arrivano le prime indiscrezioni in vista della prossima stagione.

Tempo di riflessioni in casa rossonera. Il pareggio per 1 a 1 contro il Feyenoord di martedì sera, ha sancito l’eliminazione dalla Champions League di quest’anno, nonostante i tanti investimenti fatti durante la sessione di mercato invernale. Senza considerare poi anche il cambio in panchina a partire da gennaio.

Insomma le aspettative sulla squadra erano sicuramente ben altre, specie dopo una mini rivoluzione. E invece la squadra resta più o meno sempre quella. Tanta qualità tecnica, almeno sulla carta, picchi di gioco e di livello altissimi, ma tutto contraddistinto da una forte mancanza di continuità. In questo modo, raggiungere gli obiettivi, diventa praticamente impossibile. A partire dal quarto posto in campionato.

La strategia del Milan da qui in avanti

Senza l’Europa di mezzo ora la priorità è chiara. Va assolutamente conquistato il quarto posto in campionato per assicurarsi la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Obiettivo sicuramente alla portata ma comunque non semplice. Appaiate a pari punti in questo momento ci sono Juventus e Lazio, con Fiorentina e Bologna che inseguono. Nel mezzo, appunto, i rossoneri. Un posto per cinque insomma.

Nel frattempo la società sta lavorando ai rinnovi. Su tutti quelli di Pulisic, Maignan e Theo Hernandez. Sull’americano non si discute, considerando che per rendimento è il migliore di quest’anno in rosa. Qualche perplessità in più forse per i due francesi, che appunto non stanno rendendo come dovrebbero.

Maignan può lasciare il Milan se arriva l’offerta giusta

Ecco perché la società, mentre lavora con convinzione a questi rinnovi, non esclude comunque alcuna ipotesi. Maignan è in scadenza a giugno 2026 e sta per rinnovare fino al 2028. Praticamente quasi tutto fatto, con il portiere che andrà a guadagnare 5 milioni di euro l’anno più bonus.

Come detto, però, nessuno è incedibile. Tantomeno Mike che, purtroppo, non sta regalando prestazioni di spessore come quelle a cui ci aveva abituato. Il suo calo, rispetto soprattutto all’anno dello scudetto, è palese ed emblematico. Tante ottime parate, ma anche tanti errori grossolani e non da lui. Ecco perché per la società è tutt’altro che incedibile.

Il prezzo fissato da Furlani è di circa 50 milioni di euro. Dunque se in estate dovesse arrivare un’offerta intorno a questa cifra, Maignan potrebbe lasciare Milanello e accasarsi in una nuova squadra. Questo indipendentemente dal contratto che sarà in ogni caso rinnovato.