Infortunio ed emergenza Milan: un altro problema per Conceicao

Come se non bastasse la sconfitta contro il Feyenoord, un altro problema manda in apprensione Conceicao al Milan.

La situazione infortuni porta infatti il Milan in emergenza, secondo ciò che racconta La Gazzetta dello Sport, per l’allenamento che sarà oggi a Milanello e che dirà di più sull’avvicinamento alla sfida dei rossoneri contro l’Hellas Verona.

Il nuovo acquisto non ha ancora visto il campo e si prospetta un rientro – tra i convocati, da vedere poi se anche in campo – per la sfida che sarà contro il Torino e non nell’immediato. Dunque non da subito e non dando la possibilità, nell’immediato, di roteare un po’, col turn-over del quale avrebbe eccome bisogno lo stesso Conceicao. Le cose però vedono ancora il lungodegente Loftus-Cheek alle prese col suo infortunio, che non è l’unico problema da risolvere a Casa Milan.

Infortunio e problemi a Casa Milan: scatta l’emergenza

A Casa Milan la ripresa degli allenamenti, questa mattina, con l’avvicinamento alla sfida contro gli scaligeri in Serie A. Sergio Conceicao deve fare ancora i conti con il problema Loftus-Cheek, da valutare volta per volta, appunto, in allenamento.

Da capire se rientrerà in gruppo, così come Warren Bondo, accendendo al Milan un problema vero e proprio se si considerano le partite ravvicinate per i rossoneri, con la volontà da parte di Conceicao di cambiare qualcosa.

Qualcosa verrà sicuramente cambiato, ma c’è chi sarà costretto a stringere i denti e continuare a giocare. Con Bondo e Loftus-Cheek out sempre a causa infortunio, un altro problema è legato al turn-over e alle scelte di Conceicao tra Verona, ritorno col Feyenoord e poi sfida col Torino.

Due calciatori da valutare: le ultime da Milanello

Come spiega la rosea, questa mattina saranno da valutare sia le condizioni di Loftus-Cheek che di Bondo. In entrambi i casi però, la sensazione è che per nessuno dei due sarà rischiato, considerando i problemi dai quali sono reduci. Slitta dunque l’esordio del giovane centrocampista francese, così come il rientro dell’ormai ex titolare del centrocampo rossonero, obbligando Conceicao ad alcune scelte contro l’Hellas.

Chi gioca contro l’Hellas? Problemi a centrocampo per il Milan

Contro l’Hellas Verona non ci sarà turn-over, almeno non a centrocampo. Fofana e Reijnders saranno quasi sicuramente schierati in quello che potrebbe essere il 4-4-2 di Sergio Conceicao nella sfida contro gli scaligeri. Davanti il tandem con Joao Felix e Gimenez, da capire poi le scelte su Theo e Leao quali saranno e se sarà un Milan a trazione anteriore o se Conceicao andrà su Jimenez o con Musah a riempire il centrocampo, spostando Leao davanti al posto di Joao Felix che però, in questo momento, risulta in vantaggio sul 10 milanista.