Infortunio muscolare, si allungano i tempi: salta il recupero

Un infortunio muscolare tiene in ansia la big di Serie A in vista del recupero: si allungano i tempi di recupero

La stagione è entrata nel vivo e ora tutte le squadre devono correre per raggiungere gli obiettivi. Per il Milan la situazione non è semplice, visto che anche l’arrivo di Sergio Conceicao e il calciomercato di gennaio non sembrano aver dato la scossa necessaria per ribaltare un’annata veramente difficile e per certi versi parecchio frustrante.

Ora i rossoneri possono concentrarsi solo sul campionato e sulla Coppa Italia per risollevare la situazione, ma il quarto posto resta ancora piuttosto lontano e non è detto che basti per salvare la panchina di Conceicao, parecchio criticato anche dopo il ko contro il Torino per alcune delle sue scelte. In settimana, però, ci sarà la possibilità di accorciare in classifica, visto che si giocherà finalmente il recupero contro il Bologna.

Verso il recupero tra Bologna e Milan: un calciatore non recupera

Il Milan dovrà reagire e mostrare tutto il suo potenziale sul campo, ma anche i felsinei vogliono trovare tre punti pesanti e togliersi un’altra soddisfazione nel loro percorso verso l’Europa. Il 27 febbraio una delle due potrebbe muovere in maniera importante la sua classifica, per cui non si tratta per nulla di un impegno da sottovalutare.

Almeno per quanto riguarda gli infortuni, sembra arrivarci meglio il Milan. Vincenzo Italiano ha ancora a che fare con diversi ko pesanti, tra cui anche quello di Holm, assenza pesante sulla fascia destra. Si fa sentire nelle ultime settimane anche il ko di Jens Odgaard: l’attaccante ha trovato il suo habitat ideale come trequartista alle spalle di Castro.

Nella partita di Coppa Italia contro l’Atalanta, però, ha subito una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, per cui si era parlato di qualche settimana di stop. La speranza era proprio recuperarlo in extremis per il 27 febbraio, ma le cose non stanno andando bene.

Odgaard salta Bologna-Milan: quando torna l’attaccante

Il giovane attaccante è ancora ai box per via del ko muscolare subito e non sarà arruolabile per il recupero contro il Milan. È decisamente più probabile che torni in gruppo nella prima settimana di marzo.

Nel ruolo di trequartista, Italiano potrebbe confermare uno degli ex di giornata: occhio a Pobega, che non ha sfondato in Lombardia, ma con i suoi inserimenti potrebbe fare male alla difesa rossonera.