Joao Felix, attacco pesantissimo: “Tanto bello quanto inutile”

Arrivato con grandissimo hype e speranza, Joao Felix nelle ultimissime uscite ha deluso. E i tifosi non sono stati in silenzio.

Il colpo Joao Felix ha di sicuro fatto felici i tifosi, che hanno visto arrivare in rossonero un giocatore di qualità e di fantasia che in rosa mancava da tempo. Un profilo che ha caricato l’ambiente intero.

Nelle ultime uscite il portoghese ha però deluso le aspettative, navigando nella mediocrità come gran parte della squadra. I tifosi rossoneri si aspettavano certamente di più.

Joao Felix distrutto sui social: tutti i dettagli

Sicuramente dopo così poche partite è difficile giudicare un giocatore, ma i tifosi non sono contenti del rendimento del talentino portoghese.

Sui social, infatti, impazzano e piovono critiche su Joao Felix, forse creduto sin troppo un salvatore di una squadra con delle lacune evidenti a tutti. Critiche pesanti anche da addetti ai lavori come Fabio Ravezzani.

Al Milan va tutto storto ma… Joao Felix è tanto bello quanto inutile, Thiaw non è meglio di Tomori, togliere Leao a meno di infortunio è senza senso. Totale: Conceicao sta facendo più danni della grandine. E i dirigenti hanno fallito il secondo allenatore su 2. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 22, 2025

Il portoghese tanto voluto e atteso dall’allenatore non incide, non decide, fa davvero poco di degno di nota. A tre settimane dal suo arrivo al Milan, Joao Felix non ha inciso quanto in molti si aspettavano. Il gol contro la Roma è stato certo splendido, ma c’è stato poco altro.