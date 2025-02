Joao Felix, Ibra spiazza in diretta: “Non è venuto qui per questo”

Zlatan Ibrahimovic interviene prima di Feyenoord-Milan: lo svedese rossonero fa chiarezza sui ruoli di Joao Felix e Rafael Leao.

È un Milan a caccia della tanto agognata continuità quello che questa sera affronterà gli olandesi di Feyenoord per il playoff d’andata della UEFA Champions League. A pochi minuti dalla gara, uno dei protagonisti dei rossoneri è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, ovvero, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha fatto chiarezza su alcuni aspetti.

Ibrahimovic fa chiarezza su Leao e Felix

Zlatan Ibrahimovic è stato molto schietto a margine del suo intervento nel pre gara di Feyenoord-Milan: “Squadra molto offensiva questa sera? Oggi è così, tutti attaccano e tutti difendono. Ognuno si assume le proprie responsabilità, è una scelta del mister e va rispettata. Non eravamo soddisfatti della situazione e abbiamo fatto qualche cambio”.

Ibrahimovic ha poi sottolineato: “Adesso siamo fiduciosi, ci aspettiamo tanto dalla squadra. I cinque nuovi hanno portato qualcosa di diverso, sono carichi. Hanno dato grande entusiasmo, poi quando vinci è tutto positivo. Adesso cerchiamo di avere continuità e vincere partite per restare in fiducia”.

In seguito, lo svedese ha fatto chiarezza su Leao e Felix: “Ognuno ha la sua responsabilità. Ovvio che si parla sempre di Leao, perché è uno dei più forti al mondo. Ma Felix non è venuto per togliere delle responsabilità a Leao, ma non dipendiamo solo da loro. E poi hanno due ruoli differenti. Abbiamo più giocatori che devono fare il loro in campo”.