Joao Felix, ora è UFFICIALE: scelto il numero di maglia, tifosi sorpresi

Joao Felix è ufficialmente un giocatore del Milan: ufficiale anche la scelta del numero di maglia, che sorprende i tifosi.

Joao Felix è stato un asso nella manica che ha di sicuro sorpreso tutti. Un colpo di fantasia, qualità ed estro che apporta sicuramente qualcosa in più alla rosa dei rossoneri.

L’affare si è chiuso in prestito secco per una cifra inferiore ai 5 milioni. Nessun riscatto è stato inserito a causa dei tempi strettissimi: se ne riparlerà nelle prossime settimane.

Scelto il numero di maglia: le ultime su Joao Felix

Joao Felix è ormai da ieri un nuovo calciatore del Milan, ma il comunicato del club rossonero è arrivato soltanto adesso. Di seguito la nota integrale:

“AC Milan è lieto di annunciare l’acquisto di João Félix Sequeira dal Chelsea FC. L’attaccante portoghese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Nato a Viseu, in Portogallo, il 10 novembre 1999, si è sviluppato come giocatore nel suo paese d’origine, al Padroense e al Porto, prima di unirsi al Benfica, dove ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2017 e ha vinto il titolo del campionato portoghese. Nel 2019, si è trasferito all’Atletico Madrid, con cui ha vinto la Liga, dopodiché ha indossato le maglie del Barcellona e del Chelsea”.

“Ad oggi, João Félix ha segnato 75 gol in 259 presenze nel corso della sua carriera. A giugno 2019, João ha fatto il suo debutto per il Portogallo. Ha segnato nove gol in 45 presenze per il suo paese, vincendo la Nations League 2019. João Félix indosserà la maglia numero 79“.