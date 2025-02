Joao Felix sicuro del Milan: le parole sul rapporto con Leao, la squadra e ciò che vuole Conceicao

Il fantasista portoghese si apre ai microfoni dei canali ufficiali del Milan parlando della sua esperienza rossonera finora.

Il giocatore portoghese è stato un innesto di livello nella rosa del Milan e finora il suo cammino sta andando piuttosto bene. Da subito ha conquistato la titolarità mettendo a segno un gol al suo esordio. Così il Milan si culla i nuovi volti che hanno portato una ventata di aria fresca all’ambiente. Tuttavia le prestazioni altalenanti della squadra rimangono, ma in campionato va tutto decisamente meglio. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Milan Joao Felix ha avuto modo di tirare le somme sulle sue prie settimane in rossonero.

Milan, Joao Felix e il suo impatto al club

La stella portoghese ha esordito parlando del suo debutto contro la Roma dove è andato subito in gol: “È stata una sensazione fantastica. Ma prima della partita sentivo come se avrei segnato. Con l’aiuto dei miei compagni di squadra l’ho fatto e ora la cosa più importante è continuare così e fare tutto il possibile per aiutare la squadra e il club“.

Queste le sue parole sul primo impatto rossonero. Poi continua parlando dei suoi nuovi compagni, con cui sembra avere già un buon rapporto di feeling dentro e fuori il campo: “Ne conoscevo alcuni prima. Nel calcio ci conosciamo tutti. Oggi è più facile arrivare in un club e ricevere un’accoglienza molto calorosa“.

Le parole su Leao e Conceicao

Poi l’ex giocatore del Chelsea e Atletico Madrid parla del suo rapporto con il connazionale Leao: “Abbiamo un rapporto molto buono, sia dentro che fuori dal campo. Andiamo d’accordo. Mi piace molto giocare con lui perché mi dà opzioni diverse. Se sono pressato mi dà sempre un’opzione in più, che sia sui piedi o in profondità. Amo giocare con lui ed averlo al mio fianco“.

Infine dice la sua su Conceicao: “So com’è Sergio. Ama il calcio, le partite e ama vincere. Trasmette tutto questo ai suoi giocatori. Ha fatto bene ovunque sia andato e lo farà anche qui“.