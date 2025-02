La curiosa situazione del Milan: i rossoneri ‘obbligati’ a tifare Inter

Questa sera andrà in scena il derby d’Italia tra Juventus e Inter e tutte le squadre di serie A – Milan compreso – osservano con interesse.

Il turno ancora in corso di serie A può dire tante cose sia nella lotta scudetto che per quel che riguarda la lotta per il quarto posto che vede coinvolto anche il Milan di Sergio Conceicao. Visto il turno favorevole la formazione di Sergio Conceicao non poteva sbagliare e la squadra ha ottenuti 3 punti fondamentali per quel che riguarda la lotta in classifica.

Tre punti che consentono al Milan di guadagnare punti sia su Lazio che soprattutto sulla Fiorentina, sconfitta a sorpresa nel match dell’orario di pranzo contro il Como. Va sottolineato inoltre che la squadra rossonera ha una gara in meno da recuperare, cosi come il Bologna, altra squadra impegnata nella zona europea.

Il Milan spera nell’Inter, la situazione

Questa sera si gioca Juve Inter e il Milan paradossalmente si ritroverà a tifare per i cugini. Una vittoria della Juve complicherebbe e non poco i piani per il quarto posto mentre sarebbero accolti piuttosto favorevolmente sia il pari che una vittoria nerazzurra. Una situazione inimmaginabile a inizio stagione ma ora ormai la classifica dice questo.

Il Milan deve pensare a sè ovviamente ma i tanti impegni e un rendimento discontinuo fa si che serve guardare anche alle rivali e probabilmente Juve e Lazio sono in questo momento le principali rivali in chiave quarto posto. Il ranking e l’opportunità quinto posto è tutt’altro che semplice e quindi il Milan non può non osservare la situazione bianconera.