L’agente di un top player allo scoperto: “Poteva andare al Milan”

Un top player del calcio europeo è stato ad un passo dal Milan: a rivelarlo è stato il suo agente, tifosi spiazzati

Saranno molto importanti i prossimi mesi del Milan. Quando siamo a fine febbraio, la stagione dei rossoneri è stata una grandissima delusione, in campionato e anche in Champions League, con la clamorosa eliminazione per mano del Feyenoord. Eliminazione resa ancor più grave da quanto accaduto qualche settimana prima a Zagabria, quando la squadra ha fallito l’accesso diretto agli ottavi con una delle peggiori sconfitte della storia del club.

La società ha provato a dare una scossa, in maniera molto confusionaria e improvvisata, sul mercato ma neanche quello è servito. A proposito di mercato: l’agente di un grandissimo giocatore ha svelato oggi che il suo assistito è stato ad un passo dai rossoneri negli scorsi anni.

Asensio al Milan, la conferma ufficiale

Negli scorsi anni, il Milan è stato vicino a tanti giocatori importanti, soprattutto con Paolo Maldini e Frederic Massara. Molte trattative poi sono saltate per un motivo o per un altro anche con l’attuale management. Una di queste riguarda Marco Asensio, fenomenale centrocampista offensivo ex Real Madrid che è passato poi al Psg e ora, a gennaio, all’Aston Villa (insieme a Rashford, altro obiettivo del Milan).

Il suo nome nella recente sessione di mercato era stato accostato all’Inter e di lui ne aveva parlato anche Piero Ausilio. Horacio Gaggioli, agente di Asensio, ai microfoni di Sportitalia ha fatto chiarezza in merito a questa vicenda e, parlando della possibilità di un passaggio dello spagnolo in Italia, ha rivelato che in passato è stato molto vicino al Milan: “C’è stato un tempo in cui poteva essere un giocatore del Milan. Poi, prima di andare a Madrid, ho incontrato la Roma, ma non se ne è fatto nulla, parliamo del 2014“.

Il Milan si è interessato ad Asensio in diversi momenti: quello più importante è stato a giugno 2023, quando il suo contratto con il Real Madrid è scaduto e ha scelto di andare al Psg. I rossoneri in quel momento avevano pensato a lui come super colpo a parametro zero (ma il suo nome circolava in via Aldo Rossi già nei precedenti anni) ma non se n’è fatto nulla. Molto probabilmente, l’ostacolo è stato lo stipendio, molto al di là dei parametri imposti da RedBird.