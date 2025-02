L’annuncio di David scuote il mercato: il Milan ha un piano

Rossoneri a caccia di rinforzi di alto profilo, tornano in scena per David dopo l’annuncio del canadese: ecco il piano per mettere le mani sull’attaccante

Diversi grandi club, in estate, dovranno nuovamente ripensare il loro futuro per rilanciare le rispettive ambizioni. Un discorso che vale anche per il Milan, che sta vivendo una stagione molto difficile e sa di dover provvedere a una ennesima rivoluzione di mercato se vorrà pensare in grande. Così, i rossoneri da un lato devono tentare di perseguire una rimonta Champions essenziale per il loro avvenire e dall’altro ragionano su quelli che potrebbero essere i possibili innesti. Tornando a mettere nel mirino un calciatore come Jonathan David, che di sicuro nelle prossime settimane e nei prossimi mesi farà gola a tanti.

Anche quest’anno, l’attaccante canadese sta tenendo al Lille medie realizzative elevatissime. Siamo a 20 gol e 9 assist in 35 presenze. Decisivo per la sua squadra in campionato come in Champions, dove ha marcato il tabellino contro club blasonati come Juve, Real, Atletico. Una minaccia per qualsiasi difesa. E un obiettivo prestigioso per chiunque abbia bisogno di un fromboliere affidabile. La conferma del suo addio al Lille è arrivata in una intervista, con la dichiarazione a ‘onze Mondial’ di liberarsi a parametro zero a fine stagione.

Si sono dunque riaccesi i radar di tutti i club interessati, compresi quelli italiani. Anche l’Inter e la Juventus lo monitorano, il Milan rispetto a loro può avere il vantaggio di maggiori margini di manovra in attacco e con un tesoretto da recuperare.

Milan, per David si può fare: quattro cessioni per il tesoretto

Per convincere il canadese, occorrerà, nonostante il suo status da parametro zero, un investimento importante. Tra ingaggio pluriennale e commissioni agli agenti, circa 70 milioni di euro, che possono entrare nelle casse con addii remunerativi.

Il primo indiziato è Tomori, vicino alla partenza in inverno e che in estate, quasi sicuramente, lascerà Milano. Oltre a lui, praticamente certi gli addii di Loftus-Cheek e di Chukwueze. Con una partenza in prestito oneroso di Emerson Royal, si potrebbe giungere in prossimità della cifra standard per trattare l’arrivo di David. La concorrenza è avvisata.

Milan, porte girevoli in attacco: diversi addii in vista

Con un Santiago Gimenez nel motore, avere un altro attaccante di tale spessore renderebbe la prima linea del Milan davvero esplosiva. Del resto, ci sono in tanti destinati a fare spazio al canadese.

Di Chukwueze abbiamo già detto, tutta da costruire l’eventuale conferma di Sottil. Quasi certi gli addii di Abraham e Jovic, che non stanno convincendo Conceicao e che faranno le valigie.