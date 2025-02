Leao non si risparmia, che frecciata in diretta: “Parlano ma non hanno mai giocato a calcio”

Milan Feyenoord, ecco le parole di Rafael Leao prima dell’inizio del match di Champions League.

Il playoff di Champions League si deciderà nella cornice dello stadio San Siro con il Milan di Conceicao pronto a ribaltare il risultato dell’andata (1-0 per gli olandesi). Per qualificarsi agli ottavi di finale, il Milan ha bisogno di due reti per centrare l’obiettivo. Per arrivare a ciò, bisognerà sfruttare giocatori del calibro di Rafael Leao e Santiago Gimenez.

Milan Feyenoord, le parole di Rafa Leao

Proprio l’ex di turno, in questa prima parte di avventura con il Milan, solo contro la sua vecchia squadra non è riuscito ad incidere. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, un’altra pedina fondamentale nella scacchiera di Conceicao si è reso protagonista. Rafael Leao ha rilasciato alcune dichiarazioni sui playoff di Champions League.

Sull’apporto di Zlatan Ibrahimovic: