L’erede di Theo Hernandez dalla Spagna: beffa alla Juventus

Si incrociano le strade del Milan e dei bianconeri sul mercato, i rossoneri giocano d’anticipo su di loro per mettere le mani sul sostituto di Theo Hernandez

La settimana di calcio europeo è stata molto dura per l’Italia. Non ci voleva la tripla uscita di scena dal playoff di Champions League, con Milan, Atalanta e Juventus estromesse in ordine di tempo in doppi confronti in cui, per il valore degli avversari affrontati, di certo avrebbero potuto fare molto meglio. La Roma ha evitato il disastro totale, avanzando in Europa League, ma ci sono importanti riflessioni da fare per tutti i nostri club, il passo indietro del nostro calcio è notevole, dopo che negli ultimi anni erano arrivati risultati molto positivi dalle coppe.

Milan e Juventus in questo momento sono accomunate da diversi fattori. E probabilmente dovranno giocarsi uno dei posti rimanenti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Ecco perché nelle prossime settimane molto sarà in discussione sia per il Diavolo che per la Vecchia Signora. Il nuovo duello sarà lontano da quello dei fasti di un glorioso passato, ma ugualmente importante. Allenatori in discussione, futuro in discussione, giocatori a caccia di conferma o già indirizzati verso l’addio e da sostituire. Per il Milan, la partenza di Theo Hernandez inizia a suonare come un fatto assodato.

Il francese, dopo il patatrac con il Feyenoord, è ormai lontano e a fine stagione, a un anno dalla scadenza, sarà probabilmente ceduto. Per il Milan è necessario trovare un sostituto all’altezza. In Spagna, sul mercato, si incrociano le lame proprio con la Juve.

Milan, duello con la Juventus per il dopo Theo Hernandez: avanti tutta per Gutierrez

Da tempo, il Diavolo ha messo nel mirino Miguel Gutierrez, talentuoso laterale del Girona. Lo spagnolo è nel giro della sua nazionale e si è fatto notare quest’anno anche in Champions.

Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, anche la Juventus starebbe iniziando a pensarci seriamente, considerando la possibile partenza di Cambiaso. Ma il Milan può sfruttare il vantaggio di contatti già avviati e non intende farsi soffiare uno dei profili più papabili per una fascia sinistra da mantenere all’altezza di un rendimento elevato.

Milan e Juventus, non solo Gutierrez: sguardi fissi anche su De Cuyper

Ci sono altri calciatori, va detto, su cui rossoneri e bianconeri possono confrontarsi. Come Maxime De Cuyper, che con il Bruges ha dato ottima prova di sé contro l’Atalanta.

Talento sempre più in crescita, il belga, ma la sensazione di un prezzo che possa lievitare alle stelle di questo passo. In un’asta indiscriminata, le nostre squadre sarebbero di certo assai svantaggiate.