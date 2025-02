Lite Pulisic-Conceicao: arriva l’annuncio ufficiale

La presunta lite tra Pulisic e Conceicao ha animato la mattinata di oggi in casa Milan: è arrivato l’annuncio ufficiale dopo il caso

Proprio quando sembrava uscito dal momento peggiore della stagione, il Milan è crollato in Champions League contro il Feyenoord, venendo eliminato ai playoff e portandosi dietro non poche polemiche relative i singoli e l’allenatore. In molti hanno messo sul banco degli imputati Sergio Conceicao per le sue scelte, ma i problemi del club sembrano ancora più profondi, a partire dalla società.

In ogni caso, c’è una stagione da finire al meglio e una rimonta per il quarto posto da concretizzare. Certo, bisogna prima cosa di tutto ricompattare l’ambiente e non è facile farlo con tante voci che arrivano dall’esterno, soprattutto quando riguardano alcuni dei migliori calciatori in rosa.

Lite Pulisic-Conceicao: giornata caldissima per il Milan

La mattinata del Milan è iniziata con un articolo di ‘Repubblica’ che sottolineava ancora una volta delle grane decisamente importanti per il club rossonero. Dopo i tanti rumors su Leao e Theo Hernandez, stavolta è stato il caso di Christian Pulisic.

Secondo il noto quotidiano, ci sarebbe stata una lite tra il tecnico e l’esterno offensivo, al termine della quale l’ex Chelsea avrebbe chiesto la cessione a fine stagione se non se ne fosse andato l’allenatore. Non solo, è stato posto l’accento anche sulla posizione di Fofana, che non sarebbe esattamente al centro del progetto del portoghese.

L’attaccante smentisce la lite con l’allenatore

Una notizia del genere non poteva passare inosservata e nel giro di poche ore ne stavano già parlando tutti. Peccato che, secondo quanto filtra dal Milan, non ci sarebbe stato nessun battibecco al di fuori dal normale tra l’attaccante e Conceicao.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, è arrivata una secca smentita da parte dello stesso Pulisic ai canali ufficiali del club: “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via“, ha subito precisato.

E poi ha aggiunto: “Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il club e per i nostri tifosi”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Ma certo, ora bisognerà reagire sul campo e per farlo servirà anche il miglior Pulisic.