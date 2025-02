Maignan a Dazn: “Non è il mio periodo migliore”, poi un gesto che sorprende

Mike Maignan esce allo scoperto dopo la vittoria contro l’Hellas Verona: il francese ammette il suo momento no e poi sorprende tutti sulla domanda legata al rinnovo.

Il Milan si è imposto di misura contro l’Hellas Verona, scacciando via la negatività arrivata dalla sconfitta rimediata nel primo round dei playoff di Champions League contro l’Hellas Verona. La squadra rossonera di Sergio Conceicao ha messo le mani sul suo quarto risultato utile di fila in campionato, nonché la sua seconda vittoria consecutiva. Questo grazie al gol vittoria del nuovo bomber rossonero, Santiago Gimenez. In seguito al triplice fischio sono stati diversi i protagonisti rossoneri che sono intervenuti dinanzi alle telecamere delle emittenti televisive e ai microfoni della stampa in generale. Tra questi, anche Mike Maignan. L’estremo difensore del Milan, dopo la vittoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Maignan spiazza tutti sul rinnovo

Mike Maignan ha parlato senza filtri e anche con un po’ di amarezza nel post gara di Milan-Hellas Verona, nonostante il successo interno: “Volevamo vincere, era importante ottenere i tre punti e l’abbiamo fatto. Adesso penseremo alla gara di ritorno col Feyenoord. Noi vogliamo sempre fare risultato. Che momento sto vivendo? Non è il miglior periodo della mia carriera, ma la cosa importante che resto positivo. Ho ancora fiducia in me stesso, devo continuare a lavorare”.

In seguito, il cronista di Dazn era pronto a toccare uno dei temi più scottanti per Mike Maignan, ovvero, quello legato al rinnovo. Tuttavia, alla domanda, l’estremo difensore del Milan ha lasciato la postazione, spiazzando i presenti. Stando a quanto riferito da Dazn sembra essersi trattata di un’incomprensione, dovuta anche a problemi tecnici. La cosa certa è che Mike Maignan non sta vivendo un buon momento della sua carriera, come dimostra la papera fatale in Feyenoord-Milan e la prestazione tutt’altro che brillante raccolta proprio stasera contro l’Hellas Verona.