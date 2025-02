Mandato via dal Manchester United: che affare per il Milan

Il Milan prepara un grande colpo per il mercato estivo, i ‘Red Devils’ rivoluzionano la rosa: addio già deciso per un grande talento offensivo, i rossoneri possono approfittarne

Necessità stringenti, per il Milan, per l’immediato e per il futuro. L’attualità impone ai rossoneri di dare il massimo nel finale di stagione, cercando di invertire la tendenza di una annata che fin qui ha riservato poche soddisfazioni, andando a caccia di un quarto posto in campionato che rappresenta obiettivo vitale come unica possibilità per tornare in Champions nel 2025/2026. Il futuro, invece, impone di costruire diversamente e meglio per avere una squadra vincente.

Sono stati diversi gli errori commessi sul mercato dal Diavolo, in estate. A gennaio, si è cercato di porre rimedio. Per capire se le mosse della dirigenza avranno avuto successo o meno, bisognerà attendere, anche se l’uscita prematura dall’Europa non depone certo a favore di Ibrahimovic e dei suoi collaboratori. Ecco perché non si fa fatica a immaginare un Milan profondamente rinnovato e che magari dica anche addio a diverse delle sue colonne attuali.

Bisognerà cercare di uscire dagli schemi e andare a caccia di acquisti davvero importanti, per riproporre ad alti livelli una squadra che dopo lo scudetto ha fallito nel salto di qualità definitivo. Le idee non mancano, per il Milan una occasione importante può arrivare con un giocatore in uscita dal Manchester United, una grande opportunità di mercato.

Il Manchester United mette alla porta Garnacho: chance da cogliere per il Milan

Alejandro Garnacho poteva sbarcare in Serie A, al Napoli, ma gli azzurri non sono riusciti a trovare l’intesa con lo United a gennaio. I ‘Red Devils’, però, hanno esaurito la pazienza con il talento argentino.

Rottura definitiva tra Amorim e il giocatore, dopo gli ultimi atteggiamenti che non sono piaciuti. La cessione che non si è concretizzata qualche settimana fa avverrà in estate, attendendo il miglior offerente e magari anche abbassando un po’ le pretese, pur di liberarsi di un calciatore diventato scomodo nello spogliatoio. Il Milan può provare ad approfittarne.

Milan, il colpo Garnacho per ‘chiamare’ Conte

Si tratta di un’occasione che può aprire anche all’arrivo di Antonio Conte in panchina. Si parla spesso del futuro dell’allenatore pugliese in questi giorni, la permanenza al Napoli è tutt’altro che scontata.

A fine stagione, l’ex Ct parlerà con la società e se le rispettive vedute non coincideranno, su obiettivi e modo di raggiungerli, le strade potrebbero anche separarsi. Il Milan si candida come squadra pronta ad accoglierlo e ad accontentarlo sul mercato.