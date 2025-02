Mercato Milan, arriva l’indizio in conferenza: lo rivela Conceicao

In casa Milan si pensa al presente e al futuro ed il club ha le idee chiare su cosa si potrebbe fare nei prossimi mesi.

In casa Milan c’è ancora grande delusione per il ko di Champions League contro il Feyenoord, un ko che – di fatto vedendo il sorteggio – evita due derby contro l’Inter agli Ottavi di finale e tanta delusione in casa rossonera. Gli olandesi sembravano avversari tutt’altro che imbattibili e invece il Milan ha fallito una grossa opportunità ed ora la priorità è la qualificazione in Champions League. Per questo la squadra non può più sbagliare in campionato.

Mercato Milan, ritorno di fiamma grazie a Conceicao

Si è tenuta in questi minuti la conferenza stampa di Sergio Conceicao, alla vigilia del match contro il Torino. I tre punti sono praticamente fondamentali e il club rossonero è sulle tracce di Juve, Lazio e Fiorentina e sarà una lotta per la quarta posizione fino alla fine. Durante la conferenza il tecnico portoghese ha parlato di tanti temi e alcuni non sono passati inosservati.

Uno riguarda il mercato e con una frase Conceicao ha acceso i riflettori nuovamente su un chiaro obiettivo del Milan, ovvero Samuele Ricci, giocatore molto apprezzato dalla società e già richiesto durante la sessione invernale. Sergio ha parlato cosi dei suoi avversari odierni: “Torino? Ha giocatori molto interessanti, penso a Ricci ad esempio. In generale hanno una squadra che cerca sempre di fare risultato e dobbiamo avere la massima concentrazione”.

Torino Milan, le ultime sul club rossonero

Una piccola frase ma che ha riacceso i riflettori di mercato su Ricci, oggetto del desiderio del club e che il Toro valuta oltre 30 milioni di euro. Numeri importanti e il giocatore sarà molto monitorato anche durante la sfida allo Stadio Olimpico del weekend. Intanto durante la conferenza il tecnico rossonero ha fatto il punto anche sui suoi giocatori e l’emergenza infortunati:

“Walker non è disponibile per il match mentre Pulisic non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Gimenez sta meglio ma non è al top come noi vorremmo, almeno per quello che mi serve e voglio che abbia la giusta intensità per tutti i 90 minuti di gioco. Ho trovato alcuni giocatori in difficoltà da questo punto di vista”, ha sottolineato il tecnico.

Infine Conceicao ha chiarito il motivo per cui non ha tolto Joao Felix: “Col sennò di poi siamo tutti grandissimi allenatori, io vinco tutte le partite nel caso a fine partita. Ho preso una decisione”.