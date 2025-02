Mercato Milan, colpo in estate a prezzo conveniente: la dirigenza ci pensa

Il Milan potrebbe provare l’affondo in estate per il giocatore. Il prezzo sarà più basso e il Diavolo potrebbe essere la prima preferenza.

Il Milan dovrà riprendersi dalla sconfitta di Rotterdam e la prossima gara sarà contro il Verona, una occasione ghiotta per i rossoneri. Un Verona certamente battibile che il Milan dovrà affrontare con la giusta mentalità per poi, il 18, affrontare nuovamente il Feyennoord nel ritorno dei playoff e conquistare gli ottavi di finale tanto desiderati. Ieri sera abbiamo visto in azione tutti i big insieme: Leao, Pulisic, Joao Felix e Gimenez, ma l’esperimento ha funzionato? Direi di no, ma non per colpa dei singoli, ma della squadra.

Il Milan a gennaio aveva in mente però un altro colpo in attacco e ora il suo nome torna prepotentemente, ma per l’estate prossima. Si tratta di Lorenzo Lucca.

Lucca, addio in estate?

Il giocatore italiano all’Udinese ha avuto modo di mettere in mostra le proprie potenzialità. Difatti alle sue prime apparizioni in A con questa maglia ha stregato molti.

Il 24enne vanta quasi la doppia cifra quest’anno in termini di reti ed ha subito attirato gli occhi delle big. Tra questi c’è stato il Milan, già interessato a lui in passato. Il Diavolo a gennaio aveva intenzione di affondare concretamente il colpo negli ultimi giorni di mercato, tuttavia l’Udinese si è rifiutata di lasciare andare uno dei giocatori più forti in rosa.

Ma chiusa una porta, si apre un portone e ora Lucca in estate potrebbe fare le valigie e far addirittura risparmiare ai club interessati a lui.

In estate il Milan ci prova a prezzo ridotto

Lorenzo Lucca è richiestissimo per la sua fisicità e capacità di fare reparto da solo. Il Milan a gennaio ci ha provato ma l’Udinese non ne ha voluto sapere.

Come riporta Tuttomercatoweb però il Milan si affaccerà nuovamente in estate per l’attaccante. Lo farà forse in maniera più decisa e il prezzo del giocatore scenderà. Se prima erano richiesti 35 milioni circa in estate ne serviranno sui 30, questo perché il giocatore sarà più vicino alla scadenza del contratto e perderlo a parametro zero, cosa che non accadrà facilmente, sarebbe un danno.

Oltre al Milan altre squadre come Roma e Atalanta vorrebbero il giocatore ma i rossoneri potrebbero essere la prima scelta. Dunque bisognerà aspettare l’estate e, soprattutto, vedere quale sarà il rendimento degli attuali attaccanti presenti a Milano.