L’attaccante può dire addio al Milan a fine stagione: le indiscrezioni dell’Inghilterra non lasciano dubbi.

Nonostante la situazione sia critica in campionato, con una zona Champions da raggiungere per evitare ulteriori danni finanziari dopo l’eliminazione dalla massima competizione europea, il Milan starebbe già pensando al futuro e alle possibili operazioni da mandare in porto, sia in entrata che in uscita. Tra quelli pronti a dire addio al club a fine stagione, ci sarebbe anche Tammy Abraham. Al momento, appare difficile che il Milan decida di rilevare il cartellino del calciatore inglese. Il bomber ex Chelsea è arrivato in prestito secco dalla Roma, finendo nell’affare che ha portato Alexis Saelemaekers nella capitale. Stando agli ultimi rumors di mercato, Abraham potrebbe lasciare il Milan per fare ritorno in Premier League. Dall’Inghilterra sono arrivate ulteriori conferme a riguardo.

Abraham torna in Premier? Piovono conferme dall’Inghilterra

Negli ultimi giorni hanno preso sempre più quota le indiscrezioni dall’Inghilterra che riguardano il futuro di Tammy Abraham. Secondo quanto riportato da Graeme Bailey, giornalista di ‘TBR Football’, il centravanti classe 1997 sarebbe finito al centro dell’interesse di alcuni club d’oltremanica come West Ham, Newcastle, Nottingham Forest, Fulham, Everton e Leeds.

Notizia che ha trovato riscontro nelle parole rilasciate dall’ex calciatore Carlton Palmer ai microfoni di ‘Fotball World League’: “Il Leeds United, con un piede in Premier League, sta iniziando a valutare quali giocatori vorrebbe portare nel club calcistico in estate per aiutarli a mantenere il loro status di Premier League. Un giocatore che è stato accostato a una serie di club, oltre al Leeds United, è Tommy Abraham, che è alla Roma, attualmente in prestito al Milan. Sarà interessante questa volta. Non credo che costerà poco, ha solo 27 anni. Penso che quando è andato all’estero, non lo avrebbero venduto a una squadra inglese di prima divisione, quindi ora può tornare”.

Carlton Palmer ha poi aggiunto: “Prima che Julen Lopetegui lasciasse il West Ham, erano molto, molto interessati a portarlo nel club. Quindi, ci sono molti club che stanno pensando di riportarlo indietro. E ovviamente, prima di tutto, il Leeds United deve entrare in Premier League, per avere qualche possibilità di ingaggiarlo. Il suo stipendio non sarebbe un problema per loro. È un giocatore molto bravo a quel livello e penso che sarebbe un buon affare se riuscissero a prenderlo con la mossa giusta, ma anche Newcastle, Nottingham Forest, Fulham ed Everton stanno cercando di prendere dei sostituti. È un attaccante di alto profilo. Mi piace molto Abraham. Penso che sia un giocatore davvero bravo. Se riuscissero a mandare in porto l’affare per 30-40 milioni di sterline, sarebbe un buon affare”.