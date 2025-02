Mercato Milan, doppio assalto in estate: è tutto deciso!

Il Milan ha messo in lizza un doppio obiettivo per la prossima finestra di calciomercato: Giorgio Furlani vuole loro due per rinforzare la rosa.

Dopo il pari nel derby, ieri il Milan di Sergio Conceicao è tornato a gustarsi la brezza della vittoria, imponendosi in casa nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. La squadra rossonera si è guadagnata la qualificazione alle semifinali, dove incrocerà una tra Inter e Lazio. Ma mentre il mister portoghese lavora incessantemente sul campo per riportare il club sulla retta via, specialmente in campionato, la dirigenza prosegue le proprie valutazioni in vista del futuro. Giorgio Furlani ed il suo team starebbero già programmando i diversi movimenti da compiere per il mercato estivo.

Il Milan ha le idee chiare: doppio obiettivo per Furlani

In casa rossonera si starebbe già lavorando per il futuro, buttando giù un programma ben stabilito e dettagliato per l’estate. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’, il Milan avrebbe messo due nomi in particolare tra gli obiettivi per la prossima finestra di calciomercato estiva. Giorgio Furlani starebbe valutando il doppio assalto per Antonio Silva, promettente difensore classe 2003 del Benfica e della nazionale portoghese, e Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 del Torino e pilastro della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti.

Il Milan starebbe principalmente a questi due nomi per migliorare ulteriormente la rosa in vista della prossima campagna acquisti. Stando a quanto fatto trapelare da ‘La Repubblica’, il club rossonero avrebbe già avviato i dialoghi del caso per capire la fattibilità delle operazioni. Per Antonio Silva, prodotto del vivaio proprio del Benfica, la società lombarda dovrebbe formulare un’offerta intorno ai 45 milioni di euro. Investimento che potrebbe essere incentivato dalla cessione di un difensore.

In questi giorni, si sta parlando di Tomori come possibili indiziato a lasciare il club in estate. C’è comunque da dire che il centrale a gennaio ha già rifiutato Juventus e Tottenham. Mentre per quanto riguarda Samuele Ricci, il Torino di Urbano Cairo è stato molto chiaro con chi ambisce al cartellino del calciatore. Per il centrocampista serviranno circa 30/40 milioni, se non qualcosina in più. La cosa che sarebbe certa è che il Milan ha messo Antonio Silva e Samuele Ricci nel mirino. La società rossonera avrebbe tutta la volontà di chiudere questa doppia operazione per il mercato estivo.

Non solo mercato: il Milan butta l’occhio anche ai rinnovi

Oltre a portare avanti i discorsi di mercato, in casa Milan continua a tenere banco la questione legata ai rinnovi. In tal senso, la società rossonera starebbe lavorando costantemente per mandare in porto il prolungamento di contatto di uno dei suoi uomini simbolo: Mike Maignan. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, le negoziazioni sarebbero a buon punto. Le parti, infatti, avrebbero raggiunto un’intesa di massima sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2029.

Con la stipulazione del nuovo accordo, Mike Maignan vedrà di conseguenza aumentare anche il proprio ingaggio. L’estremo difensore francese, tra i leader indiscussi della rosa, dovrebbe arrivare a percepire uno stipendio da 5 milioni, due in meno rispetto al salario di Rafael Leao. Nonostante i diversi rinnovi in corso, tra cui anche quello per Theo Hernandez, l’attaccante portoghese dovrebbe comunque restare il calciatore più pagato della rosa.