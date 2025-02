Il Milan vuole lui per il dopo Theo: la società rossonera ha messo gli occhi sulla rivelazione della Serie A!

Il futuro di Theo Hernandez continua ad essere uno degli argomenti più gettonati all’interno dell’ambiente Milan. Le negoziazioni per il rinnovo del francese, in scadenza nel 2026, starebbero vivendo una fase di stallo e lo scarso rendimento dello stesso ex Real Madrid non sta affatto aiutato a smuovere le acque, anzi. La società avrebbe messo in conto della possibile cessione di Theo, anche perché le attuali pretese di ingaggio dell’entourage del calciatore andrebbero oltre i parametri della proprietà americana. Il terzino, infatti, avrebbe avanzato una richiesta che si avvicina molto allo stipendio di Rafael Leao, attualmente il giocatore più pagato della rosa (7 milioni a stagione).

Il Milan ha scelto lui come erede di Theo: è in cima alla lista dei desideri!

Almeno per adesso, il Milan non avrebbe alcuna voglia di fare particolari sforzi economici, decidendo di mettere Theo dinanzi ad un bivio. Le opzioni sono due: la cessione in estate o addio a parametro zero. Al club ovviamente converrebbe il primo scenario. L’unica chance di ravvivare la trattativa per il rinnovo dipenderebbe da Theo. La compagine lombarda sarebbe disposta ad avviare le pratiche per l’estensione contrattuale solo nel caso in cui il terzino francese decidesse di prolungare la sua permanenza a Milano alle stesse condizioni economiche attuali (5 milioni a stagione).

Nel frattempo, il Milan si starebbe guardando costantemente intorno, inserendo sulla propria agenda diversi nomi che potrebbero rimpiazzare Theo Hernandez. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Diavolo sarebbe piombato con prepotenza e decisione su una delle rivelazioni del campionato di Serie A: Nuno Tavares. Il club rossonero avrebbe manifestato un concreto interesse nei confronti del calciatore, tanto da piazzarlo in cima alla lista dei desideri per il mercato estivo.

Tavares ha incantato il Milan

Alla sua prima stagione in Italia, Nuno Tavares non ha avuto problemi di ambientamento al nostro campionato, facendo sin da subito la differenza con la maglia della Lazio. Il terzino sinistro classe 2000, infatti, è una delle maggior sorprese della Serie A. Visto l’impatto sulla massima serie italiana, dunque, appare scontato che il club di Claudio Lotito decida di riscattarlo.

La Lazio, infatti, sarebbe ben felice di fare proprio il cartellino del calciatore, versando nella casse dell’Arsenal (attuale proprietà del giocatore) 5 milioni di euro più 4 di bonus, con obbligo condizionato e il 20% sulla futura rivendita. Decisamente meno abbordabile sarà la cifra che potrebbe chiudere Claudio Lotito qualora il Milan decidesse di farsi avanti in modo concreto.

Nuno Tavares ha impressionato tutti gli amanti della Serie A, sfoggiando in campo un’incredibile strapotere fisico e una velocità senza eguale nel massimo campionato italiano. In questi primi mesi di Lazio, il terzino ha collezionato 9 assist in 21 presenze. Oltre al portoghese, il Milan starebbe monitorando anche Almugera Kabar del Borussia Dortmund e Maxim De Cuyper del Club Brugge.