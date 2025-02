Mercato Milan, Furlani spara alto per il rossonero: c’entra Conceicao

Giallorossi interessati all’acquisto del calciatore, ma non c’è alcuna intesa sulla valutazione. La cifra richiesta è ritenuta troppo alta.

Il Milan è l’assoluto protagonista del mercato appena concluso. Nessuno ha speso e si è rinforzato come il diavolo, sia in termini di qualità che di quantità. Da Joao Felix a Walker, passando per Gimenez, a cui si aggiungono panchinari importanti come Sottil e Bondo.

Tutti acquisti che daranno una grande mano da qui in avanti, sia in Champions League ma anche in campionato per la corsa al quarto posto, obiettivo minimo per società, squadra e tifosi, specie appunto dopo questo mercato.

La Roma vuole Saelemaekers ma la valutazione del Milan è altissima

Un giocatore che invece non rientra nei piani dei rossoneri è Tammy Abraham. Tanta grinta e tanto cuore, duelli su ogni pallone, ma non basta. Per essere un attaccante da Milan ci vuole di più e Tammy purtroppo ha dimostrato di avere carenze tecniche non indifferenti. Ecco perché il diavolo ha già deciso di non confermare lo scambio con la Roma tra l’attaccante inglese e Saelemaekers.

La Roma al contempo non vuole assolutamente perdere il giocatore. Alexis nella capitale ha conquistato praticamente tutti grazie alla sua generosità e alla sua intelligenza tattica, andando più volte a referto con gol pesanti come quello siglato nel derby di inizio gennaio contro la Lazio. Secondo però quanto riportato da calciomercato.com, il problema per i giallorossi è che Sergio Conceicao ha già espresso il suo apprezzamento per il giocatore e sarebbe lieto di averlo in squadra l’anno prossimo.

Milan, no alla Roma per Saelemaekers: Conceiçao si mette di traverso

Considerando il nuovo 4-4-2 varato dal tecnico, Saelemaekers potrebbe essere molto prezioso per il modo di giocare di Conceiçao, che richiede almeno 4-5 esterni in rosa. Ecco perché il Milan ha chiesto a Ghisolfi circa 30 milioni di euro, una cifra però ritenuta spropositata dalla Roma. I prossimi mesi, da qui a giugno, saranno fondamentali per capire se l’allenatore rossonero insisterà con la società, con i giallorossi saranno costretti a virare su un altro giocatore.

Viceversa, non è da escludere totalmente la possibilità che, con il tempo, il Milan abbasserà le pretese, prolungando lo scambio con Tammy Abraham e mantenendo l’inglese a Milanello. La punta dovrà tuttavia guadagnarsi la riconferma a suon di buone prestazioni e sopratutto continuità.