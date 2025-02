Zlatan Ibrahimovic ha tenuto botta alle avance per il calciatore rossonero: lo svedese ha rifiutato una mega offerta a gennaio!

I nuovi acquisti hanno portato in casa Milan linfa virale e una botta di entusiasmo che si è riversata in modo evidente sulle ultime uscite della squadra di mister Sergio Conceicao. La rossonera è stata la protagonista indiscussa nel mercato invernale di Serie A, piazzando sei colpi di ottimo livello: Kyle Walker, Joao Felix, Santiago Gimenez, Riccardo Sottil e Warren Bondo. Il Diavolo ha rubato la scena anche sul fronte cessioni, dicendo addio a Calabria, Romero, Bennacer, Zeroli, Morata e Okafor. Nella fase cruciale del mercato di gennaio si è parlato molto anche del futuro di un altro rossonero, uno di quelli che sembrava essere sempre più vicino al trasferimento: Strahinja Pavlović.

Ibrahimovic ha blindato Pavlović: rifiutata una maxi offerta

Dato il poco spazio avuto nella prima parte di stagione in rossonero, le voci del possibile addio di Strahinja Pavlović si sono fatte insistenti nel mese di gennaio. Tuttavia, i rumors sono rimasti tali, perché sia il Milan che Sergio Conceicao hanno voluto fortemente blindare il calciatore classe 2001. Dopo una fase di adattamento, il possente centrale serbo pare aver trovato la giusta consapevolezza, tant’è che il mister adesso lo sta impegnando con costanza.

Strahinja Pavlović è ora uno dei punti di riferimento della difesa rossonera. Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la società rossonera crede fortemente nel potenziale del granitico giocatore, non a caso Zlatan Ibrahimovic avrebbe rispedito al mittente ogni tipo di proposto pervenutagli nel mercato invernale. Il primo club a muovere dei passi concreti sarebbe stato il Fenerbahçe di Josè Mourinho. La società turca avrebbe avanzato al Milan un’offerta sulla base di prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 18 milioni spesi del club rossonero in estate per ingaggiare il centrale dal Salisburgo.

Una proposta che la compagine di Serie A ha rifiutato senza battere ciglio, spingendo i turchi a virare su l’ex Inter Skriniar. Nelle ultime ore di mercato, invece, si era fatto avanti il Crystal Palace, ben deciso ad ingaggiare il calciatore. Gli inglese avrebbero messo sul piatto una maxi offerta: 28 milioni di euro. Una cifra importante che il Milan avrebbe comunque respinto, decidendo di tenersi stretto Pavlović. Un no che gli inglesi avrebbero incassato con grande stupore.

Il Milan ha un piano preciso per Pavlocić

Insomma, Strahinja Pavlović si candida ad essere uno dei pilastri portati del Milan che verrà, un punto fermo per la difesa rossonera. Le intenzioni della società rossonera sarebbero quelle di affiancare al centrale serbo un nuovo profilo di prospettiva. In questi giorni, sta prendendo quota il nome di Antonio Silva, promettente centrale del Benfica. Il difensore classe 2003, cercato anche dalla Juventus a gennaio, piace moltissimo al club rossonero. Il costo del cartellino è però alto, i portoghesi chiedono intorno ai 30/40 milioni di euro.

Il Milan potrebbe anche decidere di finanziarsi il colpo con una cessione in particolare, quella di Fikayo Tomori. Il futuro in rossonero del difensore ex Chelsea continua ad essere in bilico. Il centrale inglese è stato vicino all’addio già nel mercato invernale, ma per sua volontà la società rossonera ha messo un freno alla cessione. Il club lombardo aveva raggiunto un accordo con il Tottenham, accettando un’offerta da 28/30 milioni.

Il classe 1997, però, ha mandato all’aria l’operazione, puntando i piedi e decidendo di restare a Milano. Tuttavia, il club rossonero pare aver solo rinviato i discorsi relativi alla cessione. Tra un paio di mesi, ovvero, con l’inizio del calciomercato estivo, il Milan ridiscuterà per Tomori. La volontà del club è quella di ascoltare nuove offerte.