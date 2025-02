Mercato Milan, Ibrahimovic tenta il colpaccio: rossoneri all’assalto

Il Milan non distoglie lo sguardo dal top player: Zlatan Ibrahimovic lo vuole in maglia rossonera. Il Diavolo va all’assalto!

La rivoluzione rossonera è partita a gennaio e continuerà in estate. Il Milan, infatti, starebbe alimentando sempre più la propria ricerca di quei profili che potrebbero fare al caso dell’ambiente rossonero. Uno dei reparti che la società lombarda vorrebbe puntellare in particolar modo è l’attacco, assicurandosi rinforzi funzionali specialmente per quanto riguarda gli esterni. In questo senso, il Milan starebbe tenendo sottocchio un giocatore di fama internazionale.

Il Milan tenta il colpo grosso: Furlani guarda in Liga

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, il Milan si è mosso molto, sondando il terreno per molti giocatori. Nei piani iniziali del club rossonero, c’era anche un calciatore di spicco del Barcellona. A gennaio, di fatto, Giorgio Furlani avrebbe fatto più di un tentativo per cercare di portare all’ombra della Madonnina l’esterno offensivo Ferran Torres. Un nome che potrebbe ritornare prepotentemente sulle scrivanie del club rossonero per la prossima estate.

Il Milan avrebbe cercato di portarlo in maglia rossonera a gennaio, rimediando un secco no da parte del Barcellona. Solo dopo il rifiuto da parte dei catalani, la società lombarda si sarebbe di conseguenza fiondato con determinazione su Joao Felix. Nel corso degli ultimi mesi, Ferran Torres è stato un nome molto chiacchierato, venendo accostato in più circostanze al mondo Milan nell’eventualità di uno scambio con Rafael Leao.

Tuttavia, ci sarebbe una concreta possibilità che il Milan possa ritornare alla carica sull’ala classe 2000. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘El Nacional.cat’, il Milan starebbe tenendo in caldo il profilo di Ferran Torres per l’estate. La società rossonera avrebbe intenzioni molto serie, tant’è che si parla anche di un’offerta già pronta ad essere presentata.

Il club di Serie A, di fatto, avrebbe fatto capire di voler provare a strappare il via libera del Barça formulando una proposta da 25 milioni di euro, cifra lontanissima dalla somma spesa tre anni fa dai catalani per l’acquisto del calciatore dal Manchester City (65 milioni). Il presidente dei blaugrana, Joan Laporta, si sarebbe già palesato poco contento della cifra pensata dal Milan. Il numero uno del Barcellona, infatti, avrebbe lasciato intendere di voler almeno 30 milioni di euro.

Occhi puntati anche in Serie A: il Milan ha individuato il vice Gimenez

Il Milan guarda anche nel campionato di Serie A per migliorare ulteriormente la propria rosa. Secondo ‘Calciomercato.com’, il club rossonero starebbe continuando a seguire con particolare cura la pista che porta ad uno dei centravanti più emergenti del torneo di massima serie: Lorenzo Lucca. Giorgio Furlani e la sua squadra di mercato avrebbero messo il nome del calciatore dell’Udinese tra i papabili candidati per il ruolo di vice Gimenez.

Lorenzo Lucca è un attaccante che piace a molti club, sopratutto in Serie A. La sensazione è nel prossimo mercato estivo potrebbe scatenarsi un’asta, dove a beneficiare sarà senza dubbio la compagine friulana. Il calciatore classe 2000, a quota 11 gol in 26 presenze sin qui, sarebbe stato cercato dal Milan già a gennaio. Ma l’interesse si sarebbe affievolito per fare spazio all’arrivo di Santiago Gimenez.

In estate, i rossoneri potrebbero tornare alla carica, seppur consapevoli che il giocatore è corteggiato anche da altri top club della Serie A. Lorenzo Lucca, di fatto, suscita la fantasia di molte società, tra cui Napoli e Roma. I due club avrebbero già avviato i contatti con il procuratore del bomber, Giuseppe Riso. Il Milan, però, non vorrebbe stare a guardare, facendo capire di essere pronto a giocare una partita importante in questa dinamica di mercato per battere la concorrenza e assicurarsi le prestazioni di Lucca.