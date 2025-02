Mercato Milan, l’annuncio improvviso fa chiarezza: “Ho deciso io”

Rivelazione sorprendente dell’ex calciatore del Milan. Trasferitosi nella sessione appena conclusa, il giocatore ha svelato i dettagli della trattativa.

È stata una finestra invernale da porte girevoli per il Milan, infiammatasi specialmente negli ultimi giorni prima del gong. I rossoneri hanno puntellato le varie zone del campo in cui era necessaria nuova linfa. E in effetti sono tanti i giovani arrivati a Milanello, da Gimenez a Bondo passando per Joao Felix e Sottil. Per Conceiçao anche un profilo di esperienza come Kyle Walker, che aggiungerà leadership alla rosa in vista del finale di stagione che, come si augurano i tifosi rossoneri, vedrà il Diavolo protagonista in tutte le competizioni.

Milan, quanti nuovi volti a gennaio: da Gimenez a Walker, ora Conceicao ha tutte le carte in mano

Il popolo rossonero potrebbe godersi il debutto delle new entry già questa sera contro la Roma, nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Tuttavia, a partire dal primo minuto sarà solamente Walker tra gli innesti recenti. Per i numerosi calciatori arrivati alla corte di Conceiçao ce ne sono altrettanti che hanno salutato, di cui alcuni avevano fatto la storia del Milan, specialmente nell’ultimato scudetto targato Pioli. Le strade dell’ex capitano Calabria e del Diavolo si sono separate, così come per Bennacer.

Il centrocampista ha iniziato un nuovo capitolo della carriera all’Olympique Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi. Queste le parole pronunciate nella conferenza stampa di presentazione in merito al trasferimento:

“Non sono qui perché il Milan non mi voleva più o perché mi hanno consigliato di venire. Sono io che ho detto alla mia dirigenza che volevo il Marsiglia e sono molto contento di essere qui.”

Milan, addio a Bennacer: “Qui per mia scelta, non per volontà dei rossoneri”

L’ex numero 4 rossonero ha inoltre specificato:

“Sono sempre stato un tifoso dell’OM sin da piccolo. Quando vivi a Marsiglia o vicino a Marsiglia (Arles è a meno di 100 chilometri di distanza), non c’è altro club se non l’OM. È un progetto davvero interessante per me.”

Un asse già caldo quest’estate, ma che è decollato definitivamente nelle ultime ore di mercato:

“Quando il direttore Medhi Benatia mi ha chiamato non ho esitato un secondo, sapendo che avevamo già avuto contatti quest’estate: non è qualcosa che è stato fatto all’ultimo secondo. Ho avuto tempo per riflettere. Ho sempre voluto passare per l’OM, era un angolo della mia testa. Sono davvero ansioso di indossare la maglia.”

Il Milan rappresenta quindi il passato per Bennacer, desideroso di alzare sempre di più il livello delle prestazioni sotto la guida di De Zerbi.