Mercato Milan, nuovo tentativo per l’attaccante? Il club apre alla cessione

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, il club rossonero sta già puntando gli occhi su alcuni giocatori che potrebbero dare un contributo importante alla squadra.

La sessione di calciomercato invernale si è appena chiusa, ci sono state diverse cessioni, ma anche acquisti importanti e adesso si pensa al futuro. Fra tutti i possibili giocatori, ce n’è uno in particolare che ha catturato l’attenzione della società. A tal proposito, il direttore sportivo del Lecce ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Nikola Krstovic, accostato al Milan.

Come anticipato, ci sono state varie sessioni e acquisti importanti. Sul fronte cessioni, i calciatori che hanno dovuto dire addio al Milan sono stati: Fodè Ballo-Tourè, Noah Okafor in prestito al Napoli con diritto di riscatto, Alvaro Morata in prestito al Galatasaray con diritto di riscatto, Ismael Bennacer all’OM in prestito con diritto di riscatto e Davide Calabria al Bologna.

Ci sono stati, però, anche diversi arrivi interessanti, fra cui: Kyle Walker dal Manchester City, Wannen Bondo dal Monza, Riccardo Sottil dalla Fiorentina, Gimenez dal Feyenoord e Joao Felix dal Chelsea.

Adesso si pensa all’estate e nei piani del Milan potrebbe esserci Nikola Krstovic, dato che c’è stata un’apertura anche dalla Dirigenza in questo senso.

Nikola Krstovic sul mirino del Milan

Ai microfoni di Sky Sport, Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha parlato poco prima della sfida del Lecce contro il Bologna e ha parlato anche di Nikola Krstovic e del suo possibile arrivo in estate. Negli ultimi giorni di calciomercato invernale, il Milan aveva fatto un tentativo di ingaggio, ma la decisione del calciatore è stata quella di rimanere attualmente ancora al Lecce.

Per l’estate, però, le porte non sono state chiuse e, a tal proposito, il direttore sportivo del Lecce ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Lecce e Bologna: