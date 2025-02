Mercato Milan, occasione dalla Francia: il calciatore lascerà il club

Il calciatore ha annunciato la volontà di lasciare il club francese a fine stagione: per il Milan si apre una vera e propria opportunità.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Milan rimane in corsa per la Coppa Italia e sul fronte campionato deve cercare di fare più punti possibili per guadagnarsi un posto in zona Europa per la prossima stagione. Attualmente i rossoneri si trovano in settima posizione, a pari punti con il Bologna, contro cui deve giocare il recupero della partita d’andata, rimandata per le condizioni meteo avverse. Un posto in Europa può essere ancora raggiungibile, difficile invece rientrare in Champions, con le quattro la davanti che viaggiano ad alti ritmi. La speranza è che la Juve faccia passi sbagliati.

Calciomercato, nuove opportunità in vista per l’estate

Nel frattempo, la dirigenza di Via Aldo Rossi rimane vigile sul mercato, per tener monitorato le varie opportunità per la sessione estiva. Da capire se Conceicao rimarrà il tecnico del Milan anche per la prossima stagione; diversamente, la dirigenza dovrà operare in base alla volontà del nuovo allenatore. Nel frattempo, si può aprire l’opportunità di un colpo di mercato dalla Francia.

Edon Zhegrova, attaccante del Lille e con un contratto in scadenza a giugno 2026, ha annunciato di voler lasciare il club francese già a fine stagione e il Milan potrebbe puntare l’attaccante kosovaro, considerato che già in passato era nel mirino del club rossonero. Con il contratto in scadenza a giugno 2026, inoltre, il club francese potrebbe lasciarlo partire ad un prezzo ragionevole.

La possibilità che Zhegrova arrivi a Milano ad oggi è bassa, ma il Milan dovrà sicuramente rinforzare il reparto offensivo, considerato che Sottil è arrivato in prestito e Chukwueze è considerato già sul mercato.

Mercato Milan, Zhegrova possibile colpo per l’estate

Zhegrova è un attaccante classe 1999 in forza al Lille: l‘attaccante kosovaro sta disputando un’ottima stagione con il club francese, soprattutto in Champions League, dove il Lille è arrivato agli ottavi e affronterà il Borussia Dortmund.

Il Milan potrebbe avere una grossa opportunità, considerato che il calciatore ha già annunciato che in estate vuole lasciare il club per cui sta attualmente giocando. Destinazione? Attualmente non si espresso, ma vari club d’Europa punteranno il giovane attaccante, vista l’ottima stagione disputata, non ancora giunta al termine. Il Milan può sfruttare l’occasione e portarlo a Milano.