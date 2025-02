Mercato Milan, retroscena a sorpresa: è stato ad un passo a gennaio

Il Milan ha inseguito diversi giocatori in questa sessione di calciomercato. Arriva la rivelazione delle ultime ore di mercato.

Il Milan è stata la regina del calciomercato invernale ed ha messo a segno cinque colpi di rilievo. Diversi acquisti ma anche cessioni con la società che non ha quindi fatto esborsi eccessivi dal punto di vista finanziario. Il club guarda sempre al futuro e acquisti come Bondo, Sottil e Gimenez sono tutti futuribili e con grandi margini di crescita.

La società ha le idee chiare sul mercato e monitora i giovani più interessanti sul calciomercato. Nelle ultime ore è emerso un retroscena su un giocatore che è stato molto vicino ai colori rossoneri, lo ha confermato il suo agente che ne ha parlato senza mezze misure e ha raccontato dell’interesse del Milan.

Sorpresa Milan, poteva arrivare un trequartista

In quel ruolo poi è arrivato Sottil che fa parte della stessa scuderia ma il Milan ha sondato con molto interesse il trequartista (o esterno offensivo) della Roma Tommaso Baldanzi, giocatore che gioca poco in giallorosso ma che viene considerato come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano e parliamo comunque di un classe 2003. L’agente Giuseppe Riso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Repubblica:

“Baldanzi? Ho provato sinceramente a farlo partire, lo cercavano Fiorentina e Milan ma alla Roma si sono opposti”, ha chiarito l’agente che ha raccontato il pensiero del club giallorosso: “Dicono che in futuro diventerà un loro giocatore titolare”, ha spiegato Riso. Va detto che finora Baldanzi ha trovato poco spazio in giallorosso e non è esclusa una cessione a fine anno. Chissà che il Milan non possa riprovarci con più convinzione al termine della stagione.