Mercato Milan, si pensa già a giugno: sgambetto all’Inter

Spunta un obiettivo per la sessione estiva di calciomercato: il Milan prova a soffiare il grande colpo all’Inter, si accende la sfida.

Il Milan si gode l’arrivo dei nuovi acquisti, decisivi a risvegliare l’entusiasmo della piazza meneghina dopo i deludenti risultati. La formazione rossonera ha aggiunto al proprio organico campioni del calibro di Joao Felix, Kyle Waler e Santiago Gimenez. Calciatori di grande spessore, pronti a esprimere tutte le proprie qualità sotto la guida di Conceiçao. La società lombarda, intanto, è prontamente indirizzata al mercato di giugno: a Milanello si studia lo sgambetto all’Inter, si prepara l’assalto al centrocampista.

Mercato Milan, si accende la sfida con l’Inter: nel mirino Ricci

Samuele Ricci è un obiettivo del Milan. Nonostante alcune voci di mercato abbiano avvicinato il centrocampista del Toro al Diavolo nella recente sessione invernale, l’affare non si è concretizzato – complice la resistenza di Urbano Cairo. D’altra parte, in casa meneghina sono già pronti a sferrare l’assalto, sfidando la concorrenza dell’Inter. A parlarne è l’esperto di calciomercato Matteo Moretto.

Di seguito quanto sottolineato sul canale Youtube di Fabrizio Romano dal giornalista di Relevo:

“Samuele Ricci sarà l’obiettivo numero uno del Milan per rinforzare il reparto di centrocampo nella sessione di mercato estiva. L’operazione è stata già impostata, ma poi le trattative vanno chiuse. L’intenzione del Milan, però, è quella di andare avanti fino alle firme del giocatore del Torino”.

Si accende il derby di calciomercato con l’Inter, forte sul gioiello dei granata. I rossoneri, tuttavia, dovranno prestare attenzione all’interesse anche di altre squadre come il Manchester City. Ingaggiare Samuele Ricci non sarà una semplice impresa.

Milan, operazione Ricci in estate: attenzione alla concorrenza

Dopo innumerevoli accostamenti di mercato, Samuele Ricci potrebbe finalmente diventare un nuovo giocatore del Milan. La trattativa potrebbe concretizzarsi nel mese di giugno, solo dopo la fine della stagione adesso in corso. Strappare l’italiano al Toro, tuttavia, non rappresenterà una missione agevole da portare a termine.

Sull’ex Empoli è vivo l’interesse dell’Inter, desiderosa di affiancargli Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Da non sottovalutare un possibile nuovo assalto da parte del Manchester City, che avrebbe voluto soffiare il talento al Torino per sopperire al lungo infortunio rimediato da Rodri. Per il Milan, dunque, sarà necessario lavorare sotto traccia con largo anticipo, provando a superare tutte le insidie legate all’arrivo del giocatore.